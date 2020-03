Hoe nieuwe PSV-trainer Schmidt al eens Ajax in ontreddering achterliet

ProfielMet Roger Schmidt stelde PSV vandaag een buitenlandse trainer aan, maar hij is in Nederland geen totaal onbekende. Zo liet de 52-jarige Duitser ons kennismaken met gegenpressing en was hij zelfs in beeld als bondscoach van Oranje.

Iets wat in Eindhoven aanspreekt is dat Roger Schmidt al eens voor verbazing en ontreddering zorgde in Amsterdam. Als trainer van Red Bull Salzburg was hij de architect van het team dat Ajax in 2014 negentig minuten overal op het veld afjaagde.

Na de 0-3 in Amsterdam won Schmidts elftal in Oostenrijk met 3-1. Salzburg, met de huidige Liverpool-aanvaller Sadio Mané in de gelederen, zette het team van Frank de Boer in de knock-outfase van de Europa League met een tomeloze inzet op agressieve manier vol onder druk.



Schmidt zette zo ook zichzelf op de kaart. In 2012 haalde Ralf Rangnick hem nog als grote onbekende naar Salzburg. De voetbalbestuurder viel voor de trainer van Paderborn, dat op het tweede niveau van Duitsland zo brutaal speelde. Daarvoor werkte de voormalige semi-prof Schmidt als trainer bij bescheiden clubs als SC Preußen Münster en Delbrücker SC. Zijn trainerspapieren haalde hij in Duitsland met hulp van Heracles-trainer Frank Wormuth, destijds opleider bij de Duitse voetbalbond.

Vleugels

Volledig scherm Roger Schmidt als trainer van Bayer Leverkusen, waarmee hij zich twee keer plaatste voor de Champions League. © EPA Nu gaf Schmidt zijn spelers bij het veel ambitieuzere RB Salzburg vleugels. Ze gingen vol in de aanval, maar waren ook bij balverlies heel agressief. Daar bleef het niet bij, want de energieke speelwijze zette hij in de zomer van 2014 voort bij zijn volgende club Bayer Leverkusen.



Met gegenpressing plaatsten Die Werkself - waar Schmidt onder anderen de nog jonge Zuid-Koreaan Heung-min Son onder zijn hoede had - zich twee jaar op een rij voor de Champions League. In het derde seizoen ging het moeizamer en volgde ontslag. Later gaf Peter Bosz in Leverkusen een vervolg op zijn werk. Het zijn trainers die in doen en denken op elkaar lijken. Ze staan vaak garant voor spectaculair voetbal. Al is Schmidt extremer in het afjagen en Bosz meer van het opbouwen.

In beeld bij Oranje

In 2017 woog Schmidt na zijn ontslag bij Leverkusen zijn opties zorgvuldig af. Zo was hij in beeld bij de KNVB om Danny Blind als bondscoach op te volgen. De Duitser had daar zelfs een gesprek over met toenmalig technisch directeur Hans van Breukelen, maar zag af van een baan bij de Nederlandse bond. Hij vond zich toen nog te jong om als bondscoach aan de slag te gaan. Saillant is dat Van Breukelen nu commissaris bij PSV is.

Quote Ik heb hem trainingen zien geven en gesproken. Het is een heel aardige, maar ook heel gedreven man Stanley Menzo Na het afzeggen van Oranje was Schmidts volgende bestemming een lucratieve. In China was hij twee jaar trainer bij Sinobo Guoan. Tot afgelopen zomer ook daar ontslag volgde.



In Peking zag Stanley Menzo Schmidt van dichtbij aan het werk, de oud-international werkt in de jeugdafdeling bij Guoan. ,,Ik heb hem trainingen zien geven en gesproken. Het is een heel aardige, maar ook heel gedreven man”, vertelt Menzo, die ook uit eerdere ervaringen kan putten.

Zo zag Menzo hem als trainer van Lierse als eens van dichtbij in een oefenwedstrijd tegen Leverkusen. ,,Toen viel al op dat zijn team in een hoge intensiteit speelde. Zo kennen we hem natuurlijk ook van die wedstrijden van Salzburg tegen Ajax. Hoewel het voetbal in China heel anders is, probeerde hij het daar ook zo.”



Schmidt pakte er in China ook de beker mee, terwijl hij eerder in Oostenrijk de dubbel won. Maar behalve die bekers, viel Schmidt overal vooral op vanwege zijn speelwijze. Kan hij PSV met dat energieke spel ook vleugels geven?