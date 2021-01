Hoe presteerden Ajax en Feyenoord na de memorabele 4-0?

Punten

Een wonderdokter, zo zal Dick Advocaat herinnerd worden als hij deze zomer afscheid neemt van Feyenoord. De Rotterdammers zakten na de afstraffing tegen Ajax naar de twaalfde plaats in de eredivisie en leken op weg naar een horrorseizoen, maar Advocaat reanimeerde zijn elftal en blies het seizoen nieuw leven in. Sinds de Klassieker pakte Feyenoord zelfs meer punten dan de Amsterdamse rivaal, die overigens vanavond tegen FC Twente nog een wedstrijd tegoed hebben. Het verschil tussen beide ploegen? Feyenoord pakte 71 punten, terwijl Ajax er 62 verzamelde. Daarmee bezet het overigens momenteel plaats drie: AZ scoorde 64 punten.

1. Feyenoord 30-71

2. AZ 30-64

3. Ajax 29-62

4. PSV 31-60

5. Vitesse 31-53

Doelpunten

Volledig scherm Sergiño Dest. © Pim Ras Fotografie Alleen al door de historische middag die Ajax in Venlo beleefde, gaat Feyenoord dit seizoen niet meer in de buurt komen van het Amsterdamse doelpuntentotaal. Door de 0-13 zege bij VVV hoeft het zich tot het einde van de rit geen zorgen meer te maken om het doelsaldo. Maar Ajax haalde vaker met ruime cijfers uit. De Rotterdamse productie kan dan ook bij lange na niet tippen aan die van de Amsterdammers. Ajax scoorde sinds november 2019 liefst 87 keer in de eredivisie, Feyenoord mocht 63 keer juichen.

Doelpunten tegen

Een groot deel van de ploeg die in de Arena vier treffers moest incasseren, houdt de deuren sinds de aanstelling van Advocaat gesloten. Fort Feyenoord moest slechts 25 maal vissen. Ajax kreeg in dezelfde periode 28 doelpunten om de oren. Het geringe aantal tegentreffers van Feyenoord is opmerkelijk te noemen, omdat het aantal verwachte tegengoals op basis van de statistieken (Expected Goals) 32,7 bedraagt. Complimenten aan sluitposten Justin Bijlow en Nick Marsman dus, die hun doel aanzienlijk schoner houden dan verwacht.

Topscorer

Toen deze site aan het einde van het jaar via een poll vroeg wie de beste eredivisiespeler van 2020 was, waren de cijfers overduidelijk. Steven Berghuis kreeg liefst 44 procent van de stemmen en won de verkiezing daarmee met overmacht. Een blik op de cijfers wijst het gelijk van die stemmers uit: met 20 goals is hij sinds de nederlaag bij Ajax topscorer van de eredivisie. Dusan Tadic is met veertien treffers de meest productieve Ajacied.

Volledig scherm Steven Berghuis. © BSR Agency

Meeste assists

Opnieuw een lijstje met Berghuis als koploper. De absolute assistkoning, met elf voorbereide treffers, speelt in Rotterdam. Ook nu is Tadic de Ajacied die de Feyenoord-captain het meest in de nek hijgt: Tadic bracht acht teamgenoten in stelling om te scoren. De aanvoerder van de Amsterdammers was overigens iedere 108 minuten betrokken bij een treffer, terwijl Berghuis elke 81 minuten bejubeld werd.

Meeste minuten

Met 2609 minuten in de benen stond Marcos Senesi sinds de ontmoeting met Ajax het vaakst binnen de lijnen. De Argentijnse verdediger kwam net als aanvoerder Berghuis (2609 minuten) 29 wedstrijden in actie. André Onana trok bij Ajax het vaakst zijn tenue aan: in totaal 2520 minuten. Tadic deed in alle wedstrijden sinds de laatste Klassieker mee, maar werd enkele keren vroegtijdig naar de kant gehaald. Met 2370 minuten is ook hij echter tot de minutenvreters te rekenen.

Volledig scherm Marcos Senesi. © BSR Agency

1 vs 2 Een Klassieker zoals de Klassieker bedoeld is, zo kruisen Ajax en Feyenoord komend weekend de degens. Ongeacht het resultaat van Ajax tegen FC Twente vanavond, gaan de rivalen de strijd aan als de nummers een en twee van de eredivisie. Ajax kan vanavond met een zege het gat weer op drie punten brengen. Feyenoord staat na zestien duels op 35 punten en deed gisteravond goede zaken door een zakelijke 1-0 te boeken op PEC Zwolle. Ajax en Feyenoord staan zondagmiddag om 16.45 uur tegenover elkaar.