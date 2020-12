Hoe verloopt de route voor Oranje naar het WK in Qatar?

Samenvatting Sparta boekt zege op hekkenslui­ter FC Emmen door prachtige uithaal Harroui

4 december Sparta heeft vanavond drie belangrijke punten gepakt in de strijd om handhaving in de eredivisie. Concurrent FC Emmen werd met 2-1 verslagen. Abdou Harroui was de matchwinner met een prachtig doelpunt in een duel verder weinig moois te bieden had.