‘Hoe we de tweede helft begonnen, dat heeft niks met de scheids te maken’

Feyenoord laat Senesi niet naar Japan gaan

22 maart Feyenoorder Marcos Senesi blijft tijdens de interlandperiode in Rotterdam. De 23-jarige verdediger was opgeroepen voor het olympisch elftal van Argentinië, dat twee oefeninterlands speelt in en tegen Japan. Feyenoord ziet het vanwege de coronaproblematiek en quarantaineplicht echter niet zitten om de Argentijn naar Azië te laten afreizen. Ook Ajax houdt zijn Zuid-Amerikaanse internationals thuis.