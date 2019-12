Hoe zien de top-10 en de flop-10 van de eredivisie eruit?

speelschema KNVB-beker GA Eagles bekert op donderdag 23 januari tegen IJsselmeer­vo­gels

14:01 Go Ahead Eagles speelt op donderdag 23 januari de achtste finale van de KNVB-beker tegen IJsselmeervogels. De aftrap van de wedstrijd om een plek bij de laatste acht in het bekertoernooi is 18.30 uur.