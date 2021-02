Hoge beoordelingen bij FC Utrecht na recordzege, vijf onvoldoendes bij Feyenoord

Hoge cijfers bij FC Utrecht, dat vrijdagavond in Tilburg de grootste uitzege in de clubhistorie boekte. Daardoor kregen liefst drie speler van die club een 8. Hidde ter Avest, Gyrano Kerk en Sander van de Streek waren de gelukkigen.



Dramatisch was de wedstrijd tegen AZ voor de 35-jarige verdediger Christian Kum van VVV, die op knullige wijze tegen een rode kaart aanliep en op die manier de nederlaag van zijn ploeg inleidde. Kum evenaarde met zijn zevende rode kaart bovendien het record van Gregoor van Dijk en Joey van den Berg. Derrick Köhn en Görkem Saglam verloren met hun club Willem II fors van FC Utrecht en kregen een 4.

Willem II – FC Utrecht 0-6

Willem II: Muric 5.5; Owusu 5, Van Beek 4,5 (74. Peters -), Holmén 5 (83. Smeulers -), Köhn 4; Spieringhs 5, Saglam 4 (46. Wriedt 6), Selahi 5 (83. Zuijderwijk -); Köhlert 5,5, Pavlidis 5, Trésor 5 (74. Nunnely -)

FC Utrecht: Oehlschlägel 6,5; Ter Avest 8 (66. Van der Maarel -), St. Jago 7, Janssen 7 (83. Benamar -), Warmerdam 7; Boussaid 7,5 (83. Sylla -), Van Overeem 7, Maher 7,5 (83. Emanuelson -); Kerk 8, Van de Streek 8 (66. Mahi -), Ramselaar 7,5

Scheidsrechter: Dieperink 7

Man of the match: Sander van de Streek was de grote man bij het swingende FC Utrecht dat de grootste uitzege uit de clubhistorie boekte. Van de Streek was goed voor twee treffers en een assist.

Volledig scherm Sander van de Streek wordt gefeliciteerd door zijn teamgenoten. © Pro Shots / Toin Damen

FC Emmen - PEC Zwolle 3-2

FC Emmen: Verrips 6,5; Bijl 6,5, Araujo 6,5, Bakker 6,5, Cavlan 6,5 (90. Veendorp -); Frei 6,5, Vlak 7, Peña 7, Bernadou 6,5 (77. Ben Moussa -), Adzic 7 (71. Laursen -); De Leeuw 7

PEC Zwolle: Mous 5; Van Polen 6, Lam 4, Nakayama 5, Paal 5,5; Strieder 5,5 (46. Huiberts 5), Saymak 5 (71. Drost -), Reijnders 4,5 (60. Ghoochannejhad 5,5); Manuel 6, Buitink 4,5 (60. Pherai 5,5), Misidjan 6

Scheidsrechter: Gözübüyük 6,5

Man of the match: Het duurde lang voordat de papieren van Anderlecht-huurling Luka Adzic in orde waren, maar zaterdagavond was dat dan eindelijk het geval. De Serviër gaf Emmen direct een boost die uiteindelijke resulteerde in de eerste overwinning van het seizoen.

VVV-Venlo – AZ 1-4

VVV-Venlo: Kirschbaum 5; Pachonik 6, Swinkels 5, Kum 3,5, Guwara 6 (70. Schäfer -);Post 6, Machach 5, C. Donis 6 (60. De Graca 6); V. van Crooy 6, Giakoumakis 5, Hunte 5,5 (70. Shabani -)

AZ: Bizot 6; Sugawara 6,5, Letschert 6,5, Martins Indi 6, Wijndal 6,5; Midtsjø 6,5, Gudmundsson 6, Koopmeiners 6; Evjen 7 (83. Goudmijn -), Boadu 7, Karlsson 7,5 (87. De Wit -)

Scheidsrechter: Kamphuis 7

Man of the match: Jesper Karlsson toonde zich de echte liefhebber door na afloop zijn aanname voor zijn goal nog mooier te vinden dan het doelpunt zelf. De Zweedse buitenspeler voelde zich in Venlo weer als in zijn eerste weken bij AZ begin dit seizoen.

Volledig scherm Jesper Karlsson straalt na de zege bij VVV. © ANP

Fortuna Sittard – ADO Den Haag 2-0

Fortuna Sittard: Van Osch 6 (83. Koselev -); Tirpan 7 (88. Rota -), Angha 6, Janssen 6, Cox 6,5; Tekie 7 (88. Van den Buijs -), Flemming 5,5, Rienstra 6; Semedo 6 (74. Hansson -), Polter 6 (88. George -) Seuntjens 7,5

ADO Den Haag: Fraisl 6; Van Ewijk 6,5, Del Fabro 5, Kemper 5, Familia-Castillo 5,5; Vejinovic 5 (66. Gomelt -), El Khayati 6 (72. Kishna -), Goossens 5 (83. Ould-Chikh -); Adekanye 6 (72. Besuijen -), Kramer 5, Mokhtar 4 (66. Arweiler -)

Scheidsrechter: Nijhuis 6,5

Man of the match: Mats Seuntjens is een van de uitblinkers van het uitstekende Fortuna Sittard de laatste weken. Tegen ADO was hij goed voor een assist.

FC Twente – Feyenoord 2-2

FC Twente: Drommel 6,5, Ebuehi 6 (70.Markelo -), Dumic 6, Pierie 6,5, Oosterwolde 6 (64. Smal 6); Roemeratoe 5,5, Zerrouki 6, Bosch 6: Narsingh 6,5 (86. Van Leeuwen -), Danilo 6 (87. Abass -), Menig 7 (87. Menig -)

Feyenoord: Marsman 6; Nieuwkoop 6 (69. Geertruida -), Spajic 4, Senesi 5, Malacia 5; Diemers 5, Toornstra 6, Kökcü 5 (61. Fer -); Berghuis 6, Linssen 6, Sinisterra 5,5 (87. Haps -)

Scheidsrechter: Makkelie 6

Man of the match: De gevaarlijkste aanvaller van FC Twente is nog steeds Queensy Menig, ook al maakte hij tegen Feyenoord dan geen doelpunt.

RKC Waalwijk - Heracles 3-0

RKC Waalwijk: Lamprou 7; Bakari 7, Meulensteen 7,5, Touba 7, Quasten 7,5; Anita 7,5, Van der Venne 7 (76. Sow -), Tahiri 6,5; Daneels 7,5 (76. Lutonda -), Oosting 6,5 (67. Azhil -), John 7 (67. Stokkers -)

Heracles: Blaswich 5; Breukers 5 (46. Fadiga 5,5) Pröpper 6, Knoester 4,5, Hardeveld 5; Bijleveld 5, Vloet 5 (82. Bakis -), Schoofs 5 (82. Kiomourtzoglou -); De La Torre 5,5, Kutucu 4,5 (61. Szöke), Burgzorg 4,5 (46. Bakis 5)

Scheidsrechter: Bax 6,5

Man of the match: Lennerd Daneels gaat dit seizoen steeds beter spelen. Tegen Heracles was hij belangrijk voor RKC met een goal en een assist.

Volledig scherm Lennerd Daneels. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Heerenveen – FC Groningen 1-1

Heerenveen: Mulder 6; Floranus 6, Dresevic 6,5, Bochniewicz 6,5, Kaib 6,5; Halilovic 6, Schöne 6 (46. Kongolo 6), Joey Veerman 6,5, De Jong 6,5, Van Bergen 5,5 (85. Nygren 6); Henk Veerman 6

FC Groningen: Padt 6,5; Te Wierik 5,5, Itakura 6,5, Van Hintum 6, Gudmundsson 6; D. van Kaam 5,5 (81. Dammers -), Schreck 5 (55. Abraham -), Da Cruz 5,5, Suslov 7, El Hankouri 6,5 (72. Dankerlui -); Strand Larsen 6,5

Scheidsrechter: Blom 6,5

Man of the Match: Het veelbelovende talent Tomas Suslov laat zich steeds nadrukkelijker gelden bij FC Groningen. De jonge Slowaak neemt bij afwezigheid van Ahmed El Messaoudi aanvallend op het middenveld de honneurs waar en bezorgde met een fraai afstandsschot zijn ploeg een punt.

PSV – Vitesse 3-1

PSV: Mvogo 6,5; Dumfries 6, Baumgartl 5,5, Viergever 6,5 (89. Teze -), Rosario 6, Mauro Júnior 5,5 (64. Thomas -); Sangaré 6, Fein 5,5 (46. Max 6,5), Gutiérrez 6 (46. Malen 7), Vertessen 6 (64. Götze -), Zahavi 7

Vitesse: Pasveer 7; Doekhi 5,5, Bazoer 6, Rasmussen 5,5; Dasa 6, Tronstad 6, Tannane 5,5 (75. Darfalou -), Bero 6, Wittek 5,5; Broja 6,5 (85. Huisman -), Openda 4 (63. Touré)

Scheidsrechter: Kuipers 5,5

Man of the match: Donyell Malen begon het duel onverwacht op de bank, maar de topscorer van PSV speelde uiteindelijk toch een belangrijke rol in de winst van zijn ploeg door de 1-1 te maken en de assist te geven bij de 2-1 van Mario Götze.

Volledig scherm Donyell Malen. © ANP

Ajax – Sparta 4-2

Ajax: Stekelenburg 6,5; Timber 6,5; Schuurs 6; Martinez 7,5; Blind 7;Gravenberch 6,5; Alvarez 6 (75. Labyad -); Kudus 6,5 (59. Klaassen 6); Antony 6 (46. Neres 6,5), Haller 7 (75. Brobbey -), Tadic 7,5 (59. Idrissi 6)

Sparta: Okoye 5; Abels 4,5 (46. L. Duarte 5), Vriends 5 (46. Engels 5), Beugelsdijk 5, Heylen 5, Pinto 5; Fortes 5, Harroui 5, Smeets 4,5 (46. Gravenberch 6), Duarte 4,5 (46. Mijnans 5.5); Thy 5 (75. Burger)

Scheidsrechter: Manschot 6

Man of the match: Dusan Tadic was weer ouderwets op dreef in de Johan Cruijff Arena. Hij gaf drie assist, terwijl een doelpunt van hem werd afgekeurd na miniem buitenspel.

Volledig scherm Dusan Tadic gaf drie assists tegen Sparta. © Pro Shots / Jasper Ruhe