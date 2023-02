Honderden nieuwe donoren na oproep ongeneeslijk zieke PSV-perschef, supporters Feyenoord in actie

stamceltherapieNa de tweet van PSV-woordvoerder Thijs Slegers om stamceldonor te worden, donderdag, waren er vrijdag in de loop van de ochtend al ruim vierhonderd aanmeldingen binnengekomen. De tweet van Slegers, die zelf door bloedkanker ongeneselijk ziek is, leverde ook talloze reacties op.

De aanmeldingen komen binnen bij centrum Matchis. ,,Zoveel krijgen we er alleen als we campagne voeren”, aldus een woordvoerder. Veel reacties zijn van mannen, waarschijnlijk die speciaal PSV en tweets van Slegers volgen. Mannen zijn volgens het centrum anders wat lastiger te porren voor donatie.

Matchis is blij met de aanmeldingen, ondanks het trieste verhaal erachter, dat het resultaat tegelijk ook wrang maakt. Slegers heeft zelf stamceltransplantatie gehad, die ook slaagde. Maar nu heeft hij laten weten toch niet beter te kunnen worden. Tegelijk gaan zijn gedachten uit naar andere mensen: ,,Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel!”, twitterde Slegers.

Bij Matchis zijn nu 395.000 donoren bekend. In 2015 waren het er nog 50.000. ,,Voor patiënten met een vorm van bloedkanker zoals leukemie, zijn stamcellen van een donor vaak een laatste kans op leven. Jij kan iemand die kans geven door je aan te melden als stamceldonor!” schrijft Matchis op de eigen site.

Reacties in de voetbalwereld

Het nieuws dat PSV-perschef Thijs Slegers (46) donderdag de wereld instuurde over zijn eigen gezondheid leidde in de voetbalwereld tot een enorme stroom reacties. Slegers gaf in het bericht op sociale media aan dat hij ongeneeslijk ziek is en niet meer te behandelen. Daarbij deed hij dus nadrukkelijk een oproep aan mensen om stamcel- of bloeddonor te worden.

Ook de supportersvereniging van Feyenoord is geschrokken van het trieste nieuws bij de concurrent en doet een dringende oproep aan mensen die zondag naar de Kuip komen voor de topper tegen PSV. ‘Wij vragen supporters om in de 12de minuut hun mobiele lampje te laten schijnen voor een ieder die hiermee te maken krijgt’, plaatst FSV De Feijenoorder bij het bericht van Thijs Slegers. Afsluitend met de afkorting YNWA (You’ll Never Walk Alone).

Slegers verwierf tijdens zijn carrière veel bekendheid als PSV-journalist en trad in 2015 in dienst bij de club. Spelers, oud-spelers, supporters van PSV en andere clubs en tal van prominenten hebben massaal en in het openbaar gereageerd op zijn verdrietige bericht en hem sterkte gewenst.

Ook Johan Derksen, die jarenlang met Slegers samenwerkte bij Voetbal International, reageerde zichtbaar aangeslagen. ,,Echt een wereldgozer. Ik ben nog naar zijn bruiloft geweest. Hij heeft twee kleine kinderen, het is echt een tragedie.”

Achterban

De 46-jarige oud-journalist was twee weken geleden nog in touw om samen met algemeen directeur Marcel Brands van PSV bloeddonoren te werven. Die actie was een samenwerking tussen PSV en Philips, twee publicitaire kanonnen in Eindhoven. De perschef benadrukte toen het belang van donoren en gaf aan dat hij zelf ook donorbloed nodig heeft gehad. Hij verwees naar de gigantische achterban van PSV, waaruit de club hoopte om minstens 1913 nieuwe donoren te vinden voor bloedbank Sanquin. Dat getal verwijst naar het oprichtingsjaar van de club.

Slegers kreeg in 2020 te maken met leukemie en onderging daarna een stamceloperatie, waarvan hij hoopte dat deze zijn leven zou redden. In de nodige gevallen lukt dat, maar bij hem is na een hoopvolle periode gebleken dat medici niets meer voor hem kunnen doen. Eerder onderstreepte Slegers ook het grote belang van stamceldonoren en onder meer Cody Gakpo en Luuk de Jong verbonden hun naam aan de campagne.