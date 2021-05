Honderden supporters verrassen NAC op trainingskamp voor cruciaal duel met Emmen

,,Wat hebben wij een voetbalclub hier tussen Mark en Aa", schalt het over de Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd. In het Halderbergse dorp speelt de plaatselijke amateurvereniging (DEVO) weliswaar óók in geel-zwart, maar dit soort opkomsten is men niet gewend. Plots bezet een meute Bredanaars de dorpsstraat.