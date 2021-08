‘Hongerige’ Mazraoui hoopt eindelijk verlost te zijn van blessures: ‘Alle pech aan de kant gezet’

Ten Hag geniet, maar baalt van tweede helft: ‘Dat is het Ajax dat ik niet wil zien’

14 augustus Erik ten Hag was zeer tevreden over het spel van Ajax tegen NEC in de eerste helft (5-0). ,,Ik heb genoten voor rust”, zei hij in gesprek met ESPN. ,,We hadden veel beweging en veel diepgang. We hadden ook veel druk naar voren als we de bal niet hadden. Daarom kregen we heel veel kansen en maakten we vijf mooie goals.”