Hoofdpijndossiers Ajax: Dusan Tadic schittert door afwezigheid op training, gesprek met Mislintat

PEC Zwolle opent jacht op nieuwe aanvaller en waagt poging bij ex-internatio­nal Bas Dost

PEC Zwolle doet in de jacht op een nieuwe aanvaller een poging om Bas Dost in te lijven. Dit melden meerdere bronnen aan de Stentor. De 34-jarige spits is op dit moment clubloos, nadat zijn contract bij FC Utrecht onlangs afliep.