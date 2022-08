Hoofdrol ‘smaakmaker’ Francisco Conceição bij Jong Ajax, zege Jong AZ ondanks flater doelman

Jong Ajax kende op de eigen Toekomst een dramatische start in het duel met Telstar. De ploeg van trainer Mike Snoei sloeg al na drie minuten toe via Koen Blommestijn, die raak kopte uit een hoekschop. Vlak voor rust tekende Conceição voor de gelijkmaker.



De 19-jarige aanvaller, die van trainer John Heitinga een plek in de basisopstelling had gekregen, schoot uit een rebound in de korte hoek zijn eerste goal in Ajax-shirt binnen. De 1-1 bleek ook de eindstand. Conceição was geregeld dreigend met zijn dribbels en ging in de 80ste minuut onder applaus naar de kant.

Volledig scherm Francisco Conceição (links) viert zijn goal. © Pro Shots / Toon Dompeling

,,Je ziet dat het een smaakmaker is”, zei trainer John Heitinga na het duel. ,,Hij is heel vaardig en kan het verschil maken. Hij is een jongen met heel veel potentie. Voor dit soort spelers komen mensen naar het stadion. Je ziet dat hij constant gevaar sticht. Dat wil je zien, domineren op de helft van de tegenstander en veel kansen creëren. Die zijn er genoeg geweest.”

‘Chico’ Conceição, de zoon van 56-voudig Portugees international Sérgio Conceição, werd deze zomer voor 5 miljoen euro overgenomen van Porto. Op termijn zou hij in de hoofdmacht van Ajax op de rechterflank de opvolger van Antony moeten worden.



Trainer Alfred Schreuder nam Conceição de eerste twee wedstrijden van dit seizoen wel op in de selectie van het eerste elftal, maar zowel in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (5-3 verlies) als in de competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard (3-2 winst) bleef de buitenspeler op de reservebank zitten.

Flater doelman Jong AZ

Jong AZ-doelman Sem Westerveld, die op zijn beurt weer de zoon is van zesvoudig Oranje-international Sander Westerveld, beleefde geen al te beste avond. De 20-jarige sluitpost liet thuis tegen MVV een terugspeelbal over zijn eigen voet in het doel hobbelen. Het betekende de 1-1, want de Alkmaarders hadden even daarvoor via Maxim Dekker de score geopend.



Gelukkig voor Westerveld werd hij na rust gered door een zoon van een andere oude bekende. Mexx Meerdink, wiens vader Martijn Meerdink één keer voor Oranje speelde, maakte de 2-1. Daarna zorgde Soulyman Allouch voor de 3-1 eindstand.



Alles clubs in de eerste divisie hebben nu één wedstrijd gespeeld. Het afgelopen seizoen gedegradeerde Heracles Almelo gaat op basis van doelsaldo (4-0 zege) aan de leiding. Bekijk hier de stand van zaken in de Keuken Kampioen Divisie

