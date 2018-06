Hoogleraar Olfers: Stap naar arbitragecommissie in zaak-Nouri is onverstandig

De advocaat van de familie van Nouri heeft Ajax aansprakelijk gesteld voor die hersenschade, omdat er niet adequaat is gehandeld door de dokter van Ajax. Daarop stapt de familie nu naar de arbitragecommissie van de KNVB.



Olfers denkt dat de gang naar de arbitragecommissie geen verstandige is. ,,Zowel Ajax als Nouri is lid van de KNVB en in het contract staat dat geschillen tussen de twee voorgelegd moeten worden aan de arbitragecommissie. Die arbitragecommissie bestaat uit goedwillende juristen die sportminded zijn en veel weten van bijvoorbeeld transferrechten. Maar het gaat hier om een heel ander soort zaak. Het gaat hier niet om transfers maar om de aansprakelijkheid van onvoorstelbaar leed dat Nouri is aangedaan. Dat vergt een goede kennis van zaken die sport te boven gaat. Via de arbitragecommissie is er bovendien geen mogelijkheid om in beroep te gaan. Dat vind ik ook belangrijk in deze zaak.”



Naar de reden waarom de advocaat dan naar de arbitragecommissie stapt, lijkt het gissen. ,,De advocaat ziet blijkbaar geen andere juridische weg dan deze. Dat is hoe hij het beoordeelt. Ikzelf zie dat anders.”