Hoogstandjes 'piemelspits' helpen Sparta niet

Door Dennis van Bergen



Na een eerste helft, waarin Sparta amper iets te vertellen had en terecht tegen een 1-0 achterstand aankeek door een doelpunt van Dries Wuytens, leefden de Rotterdammers na de pauze op. Tweemaal zorgde de Duitse spits Nick Proschwitz voor een doelpunt, de 1-1 en later de 2-2 nadat Heracles via Reuven Niemeijer opnieuw een voorsprong had genomen.



Lange tijd werd bij Sparta vooral geschamperd om Nick Proschwitz, de spits die amper aan bod kwam op Het Kasteel en een tamelijk bont verleden met zich meedroeg. Bij het Duitse Paderborn werd hij vorig jaar ontslagen nadat hij tijdens een trainingskamp zijn geslachtsdeel had laten zien aan een dame. Vandaar zijn bijnaam op Het Kasteel, 'de piemelspits.' Maar donderdagavond leek hij belangrijk te worden voor de Rotterdamse club. Op voorzetten van Sherell Floranus en de prima ingevallen Loris Brogno scoorde hij.



Pijnlijk was het desondanks dat Sparta in de slotfase, toen het vol voor de overwinning ging, alsnog in het Almeloos mes liep. Vermeij, die al een handjevol kansen had gemist, klopte Kortsmit na een counter en hielp Heracles daarmee naar het linkerrijtje.



Helaas voor Sparta, dat nu nog serieuzer in degradatienood komt. Sneu voor Proschwitz. Een troost: zondag wacht alweer de kans op revanche. Dan komt stadsgenoot Feyenoord op bezoek op Het Kasteel.