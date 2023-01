Hoogste cijfers voor Griekse spitsen na spektakelstuk in Alkmaar, Unnerstall neemt afstand van Trauner

Zowel Douvikas als Pavlidis heeft nog niet genoeg wedstrijden gespeeld om aanspraak te maken op een plaats in het algemeen klassement.



In dat algemeen klassement heeft FC Twente-doelman Lars Unnerstall zijn voorsprong verder uitgebreid door zijn 7,5 in de topper tegen Feyenoord, die zondagmiddag in 1-1 eindigde. Collega-keeper Justin Bijlow, die na Unnerstall de minste goals incasseerde in de eredivisie, kreeg met een 8 een nog hoger cijfer en stijgt met stip naar plaats zes. De Argentijnse doelman Gerónimo Rulli was belangrijk voor Ajax en mocht ook een 8 bijschrijven.