Hooiveld: De paniek slaat nu wel een beetje toe, ook bij ons zelf

LIVE: Ajax raakt paal en kruising, maar scoort nog niet

17:55 Scheidsrechter Bas Nijhuis fluit het duel in Amsterdam Heracles strijdt voor een plekje in de play-offs Het eerste duel werd gewonnen door Heracles (2-1) Heracles pakte vier punten uit de laatste twee uitduels en hield in beide wedstrijden de nul