‘Hossen mag weer in stadions’, Willem II-PSV eerste uitverkochte duel in anderhalf jaar?

Vanaf zaterdag 25 september mogen de voetbalstadions in Nederland weer helemaal worden gevuld met supporters. Dat is onderdeel van de nieuwste versoepelingen van de coronamaatregelen, die vanavond door demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge werden aangekondigd. De maatregel van 1,5 meter afstand houden verdwijnt.

In de buitenlucht zijn er vanaf die dag dus geen restricties meer op het aantal toeschouwers. Wel is er de verplichting van een QR-code met een volledige vaccinatie of een negatieve coronatest, maar die was er de afgelopen maanden ook al in het profvoetbal. De komende twee speelrondes in de eredivisie (volgend weekend en daarna midweeks) zullen dus nog worden afgewerkt in stadions die voor maximaal 67 procent gevuld zullen zijn, maar daarna mogen clubs alle stoeltjes weer bezetten.

Speelronde 7 in de eredivisie gaat op zaterdag 25 september van start met Willem II - PSV, dat daarmee vrijwel zeker het eerste uitverkochte duel in Nederland wordt in anderhalf jaar, daarna gevolgd door Ajax - FC Groningen en Feyenoord - NEC.

In het huidige pakket coronamaatregelen van de overheid mag twee derde van de capaciteit van de stadions worden gebruikt voor de toeschouwers. Daarmee was volgens de KNVB de 1,5-meterregel al losgelaten.

Het grootste deel van vorig seizoen werd in lege stadions gespeeld. Alleen in de eerste weken en in de laatste week van het seizoen waren beperkte aantallen toeschouwers welkom. Het is nog onduidelijk hoeveel toeschouwers er straks welkom zijn bij andere (sport-)evenementen binnen. Mogelijk geldt daar straks 75 procent van de capaciteit, maar daar wordt nog over gesproken. Ook daar zullen bezoekers bij binnenkomst een QR-code moeten laten zien.

De WK-kwalificatiewedstrijd Nederland - Noorwegen op dinsdag 16 november in De Kuip is uitverkocht, zo maakte de KNVB afgelopen week bekend. Er zullen nu echter nog zo'n 12.000 extra kaarten in de verkoop gaan zodat het stadion in Rotterdam helemaal gevuld zal zijn voor die belangrijke wedstrijd in de WK-kwalificatie.

‘Hossen mag ook weer’

Voetbalstadions mogen weer op volle capaciteit publiek toelaten. ,,Mensen mogen ook weer hossen”, zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge dinsdagavond. Bij stadions is al veel ervaring met het gebruik van toegangsbewijzen en er zijn daar nauwelijks klachten over, zei De Jonge.

De ploeg van bondscoach Louis van Gaal begint op 8 oktober aan de volgende interlandperiode met een uitwedstrijd tegen Letland. Drie dagen later fungeert Gibraltar als tegenstander in De Kuip. Voor dat duel op maandag 11 oktober zijn nog kaarten beschikbaar. Na de uitwedstrijd tegen Montenegro op 13 november treedt Oranje dan in Rotterdam tegen Noorwegen aan, met mogelijk nog als inzet het WK-ticket.

KNVB: volle bak is veilig en verantwoord De KNVB, de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie reageren juichend op het kabinetsbesluit om vanaf 25 september weer uitverkochte stadions toe te staan bij wedstrijden in het betaalde voetbal. ,,Eindelijk weer ‘een volle bak’, waarbij de spelers op het veld maximaal worden aangemoedigd door zoveel mogelijk supporters. Is dat veilig? Ja, de Fieldlab onderzoeken hebben eerder al uitgewezen dat volle stadions veilig en verantwoord zijn”, betogen de drie organisaties in een persverklaring. Marianne van Leeuwen, de nieuwe directeur betaald voetbal van de KNVB, is heel tevreden over de laatste ontwikkelingen. ,,Ik werk net twee weken bij de KNVB en ben blij dat ik al mag reageren op dit goede nieuws voor het betaald voetbal. Eindelijk is er volop licht aan het einde van de tunnel, na een lange tijd waarin iets wat 8 miljoen voetballiefhebbers in Nederland koesteren opeens minder vanzelfsprekend was. Duidelijk is dat er voor en achter de schermen keihard is gewerkt aan de continuïteit van de competities en de terugkeer naar het ‘oude normaal’. Nu is het bijna zover, voor alle betrokkenen een super belangrijke mijlpaal.” Volledig scherm Marianne van Leeuwen. © ANP De KNVB, de ECV en de CED benadrukken dat het betaalde voetbal in Nederland een zware periode heeft doorgemaakt. ,,We komen van ver. Alle clubs en de gehele sector hebben al die tijd keihard moeten knokken. Er is verlies geleden. Er is veel geld geïnvesteerd in het coronaproof maken van de clubs. De competities zijn gestaakt. Er is gespeeld voor geheel lege tribunes en daarna voor ‘beperkt publiek’, waarbij toeschouwers werden omringd door lege stoeltjes. Er is door iedereen ook massaal getest op corona. Continu hebben we ons aangepast aan de nieuwe realiteit.” Quote Hopelijk ligt de pandemie nu echt vooral achter ons KNVB-directeur Marianne van Leeuwen Volgens de drie organisaties zijn de supporters en sponsors al die tijd loyaal gebleven. ,,Gedreven door clubliefde en de hoop op betere tijden. Met de overheid waren we het niet altijd eens, net als dat die niet altijd blij met het voetbal was. Maar we zijn op een prettige samenwerking uitgekomen die heeft geleid naar het moment waarop we nu zijn aangekomen. Hopelijk ligt de pandemie nu echt vooral achter ons en kunnen alle overgebleven sectoren ook zo snel mogelijk volledig van het slot.”

