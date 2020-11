Houdt Feyenoord Ejuke ook bij CSKA van scoren af?

Na de 1-4 tegen Wolfsberger AC wacht Feyenoord vanavond in de eigen Kuip opnieuw een zware opgave tegen CSKA Moskou. De koploper van Rusland scoort weinig in Europa, maar krijgt er ook weinig tegen.

• Feyenoord en CSKA Moskou speelden drie keer eerder tegen elkaar. In het seizoen 1996-1997 wonnen de Rotterdammers in de eerste ronde van de UEFA Cup in Rusland met 0-1 door een doelpunt van Kees van Wonderen. In de return had Feyenoord aan 1-1 genoeg om een ronde verder te komen.

• In de groepsfase van de UEFA Cup speelden beide ploegen op 6 november 2008 één keer tegen elkaar. CSKA was in de Kuip met 1-3 te sterk. Giovanni van Bronckhorst scoorde in dat duel en maakte ook een eigen doelpunt. De destijds 18-jarige Leroy Fer stond bij Feyenoord in de basis.

Volledig scherm Lery Fer, Kevin Hofland en Giovanni van Bronckhorst treuren na de 1-2 tegen CSKA in 2008.

• In de laatste zes Europese wedstrijden scoorde CSKA slechts drie keer. Maar de Russen kregen in die duels ook maar drie goals tegen.

• Feyenoord heeft zijn laatste drie duels tegen een Russische ploeg verloren. Na de 1-3 tegen CSKA gingen de Rotterdammers in het seizoen 2013-2014 in play-offronde van de Europa League twee keer onderuit tegen Koeban Krasnodar.

• CSKA Moskou speelde acht keer tegen een Nederlandse club. De laatste keer in 2015 in Eindhoven tegen PSV, dat met 2-1 te sterk van in de groepsfase van de Champions League.

• CSKA won in 2015 als eerste Russische club een Europese trofee door Sporting Lissbon in de finale van de UEFA Cup met 1-3 te verslaan. Dick Advocaat bezorgde het land de tweede internationale prijs. De Feyenoord-trainer won met Zenit Sint-Petersburg de UEFA Cup-finale van Rangers: 2-0.

Volledig scherm President Vladimir Poetin trapt een balletje met de selectie van CSKA Moskou na het winnen van de UEFA Cup in 2005. © EPA

• Als coach van Zenit won Advocaat maar één van zijn zeven wedstrijden tegen CSKA: een 2-1 thuiszege op 29 september 2007.

• Feyenoord wacht nog altijd op zijn eerste Europese zege in een lege Kuip. Na de 1-1 tegen Rapid Boekarest in 2005 in een duel zonder toeschouwers, verloor de ploeg vorige week met 1-4 van Wolfsberger AC.

• Met 28 punten uit 13 duels is CSKA momenteel koploper in Rusland. De ploeg van trainer Viktor Goncharenko heeft één punt meer dan Advocaats oude club Zenit.

• CSKA-aanvaller Chidera Ejuke speelde vorig seizoen bij SC Heerenveen. De voor 12 miljoen euro gekochte Nigeriaan speelde in de beker en competitie in totaal drie keer tegen Feyenoord. Scoren deed hij niet tegen de Rotterdammers.