Hrustic bezorgt FC Groningen goede start met late treffer in Drenthe

De pass van Ramon Lundqvist was fraai, de afronding van Ajdin Hrustic was dat net zo. De middenvelder van FC Groningen passeerde met een knap wippertje FC Emmen-doelman Dennis Telgenkamp, om de bal vervolgens snoeihard in het doel te schieten. Met het winnende doelpunt, vlak voor tijd, kreeg FC Groningen iets teveel in de noordelijke twist tegen FC Emmen. Maar helemaal toeval is het niet dat uitgerekend Hrustic zich kroonde tot man van de wedstrijd.



Hrustic (23) staat al jaren te boek als een groot talent bij Groningen, de club die hem zes jaar geleden overnam van Schalke 04. De Australische middenvelder voetbalde een paar seizoenen in de opleiding, maar een definitieve doorbraak in het noorden liet lang op zich wachten. Niemand die bij Groningen twijfels had over zijn voetballende kwaliteiten, of over zijn fysiek, maar het karakter van Hrustic stond binnen de club regelmatig ter discussie.



Dit seizoen lijkt echter alles anders. Hrustic maakte met zijn goede spel al indruk in de voorbereiding en trok die lijn in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen door.