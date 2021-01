Huntelaar buiten wedstrijdselectie Ajax: spits kampt met kuitblessure

Afgelopen week werd duidelijk dat Huntelaar op de radar stond van de Duitse hekkensluiter, waar hij in het verleden zeer succesvolle jaren kende. Tegen FC Twente kwam de spits in de slotfase binnen de lijnen en droeg hij met twee treffers bij aan de zwaarbevochten 1-3 zege. ,,Het is een moeilijke keuze voor mij. Laat ik het zo zeggen: ik zeg het nog niet’’, zei hij voor de camera van ESPN. Het Duitse BILD meldde dat Huntelaar na afloop van de Klassieker zijn transfer zou aankondigen.

,,Voor beide clubs is iets te zeggen’’, vervolgde de ervaren spits. ,,Schalke zit in de problemen, dan is het meer een gevoelskeuze. Ajax is stabieler, daarom een meer verstandige keuze met spelen voor de landstitel, de beker en Europees voetbal.’’ Schalke bezet momenteel de laatste plaats in Duitsland met zeven punten. Nummer vijftien Arminia Bielefeld heeft veertien punten bij elkaar gesprokkeld.