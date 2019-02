Huntelaar duidelijk: ‘We moeten veel meer geven’

Aanvoerder De Ligt herkent 'zijn’ Ajax niet: ‘Het is er niet, het is er niet’

21:27 Met soms overslaande stem heeft aanvoerder Matthijs de Ligt geprobeerd een verklaring te vinden voor de nederlaag van Ajax bij Heracles Almelo (1-0). ,,In de rust hebben we gezegd: waar zijn we, waar zijn we met ons hoofd? Waar is het Ajax van voor de winterstop? Het is er niet, het is er niet’', zei De Ligt.