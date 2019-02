Huntelaar en Van Persie dichtbij jubileumgoal

ADO Den Haag - PEC Zwolle (vanavond 20.00 uur)

ADO en PEC staan voor de veertiende keer in Den Haag tegenover elkaar in de eredivisie. ADO won vijf van de voorgaande dertien duels, PEC won drie keer. Vorig seizoen werd het zelfs 4-0 voor ADO. Eerder dit seizoen, op 24 november 2018, won ADO in Zwolle met 2-3.



Tom Beugelsdijk keert terug van een schorsing. Aangezien Beugelsdijk de grens van tien gele kaarten dit seizoen al bereikt heeft, staat hij direct weer op scherp. Beugelsdijk heeft nog twee kaarten nodig om het eredivisie-record voor meeste kaarten in één seizoen te evenaren: vier spelers met 12 kaarten in een seizoen. Dat waren Aleksandar Ranković (Vitesse), Guy Ramos (RKC Waalwijk), Joeri de Kamps (NAC Breda) en Cristián Cuevas (FC Twente).

Volledig scherm Opstelling PEC. © AD Volledig scherm Opstelling ADO. © AD

AZ - VVV-Venlo (zaterdag 18.30 uur)



Op 30 augustus 1978 won AZ thuis met 8-1 van VVV, de gedeeld grootste Eredivisie-zege ooit voor de ploeg uit Alkmaar. Jan Peters (2), Kees Kist (2), John Metgod, Pier Tol, Peter Ressel en Kristen Nygaard scoorden destijds voor de ploeg van trainer Georg Kessler. AZ is als enige ploeg in de Eredivisie nog zonder puntenverlies na de winterstop. De Alkmaarders wonnen al hun vier eredivisieduels na de jaarwisseling. AZ begon in de eredivisie drie keer eerder een kalenderjaar met ten minste vijf overwinningen: in 1981, in 2009 (kampioensjaar) en 2016.



VVV-spits Peniel Mlapa maakte dit seizoen al negen treffers. Vorig seizoen was Clint Leemans topscorer bij VVV-Venlo met tien goals. Mlapa kan de derde Duitser deze eeuw worden die binnen een seizoen in de eredivisie de dubbele cijfers haalt na Mark Uth (15 voor Heerenveen in 2014/2015) en Dani Schahin (10 voor Roda JC Kerkrade in 2017/2018).

Volledig scherm Opstelling VVV. © AD Volledig scherm Opstelling AZ. © AD

sc Heerenveen - PSV (zaterdag 19.45 uur)

Heerenveen is in de eredivisie al zes thuisduels met PSV ongeslagen. PSV wacht momenteel tegen geen enkele andere ploeg zo lang op een uitzege in de competitie. De Eindhovenaren wonnen op 18 december 2011 voor het laatst uit bij Heerenveen in eredivisie-verband: 1-5. Tim Matavz, Ola Toivonen (2) en Georginio Wijnaldum (2) scoorden die dag voor de ploeg van trainer Fred Rutten. Vorig seizoen eindigde deze ontmoeting op 10 september 2017 in een 2-0 zege voor Heerenveen. Arber Zeneli (4') en Reza Ghoochannejhad (6') hadden na zes minuten de eindstand al op het scorebord gezet.



Luuk de Jong (20 doelpunten in 21 duels) maakte dit seizoen evenveel goals als in zijn vorige twee seizoenen bij elkaar: 20 doelpunten in 60 duels. De laatste Eredivisie-speler die ook minimaal 20 doelpunten noteerde na 21 speelrondes, was Luis Suárez in 2009/2010: toen 22 na 21 speelrondes namens Ajax. De laatste PSV’er die er minimaal 20 maakte na 21 speeldagen was Mateja Kezman in 2002/2003. Geen speler werd dit seizoen al zo vaak in het veld gebracht als Donyell Malen: 18 keer na 21 duels. Alleen Johan Vonlanthen maakte ooit in een seizoen meer dan 18 invalbeurten namens PSV: 19 in 2003/2004.

Volledig scherm Opstelling PSV. © AD Volledig scherm Opstelling Heerenveen. © AD

Heracles Almelo - Fortuna Sittard (zaterdag 19.45 uur)

De laatste keer dat Heracles en Fortuna in Almelo tegenover elkaar stonden in de eredivisie was op 19 april 1986. Geen enkele speler uit beide huidige selecties was destijds al geboren. Fortuna won die dag met 0-3 door goals van John Linford, Arthur Hoyer en Jos Mordang. Eerder dit seizoen won Fortuna thuis met 3-0 van Heracles. Op 24 november 2018 scoorden Mark Diemers, Finn Stokkers en Ahmed El Messaoudi namens de Limburgers.

Alleen Heerenveen (17), Ajax (16) en PSV (16) maakten dit seizoen meer doelpunten uit standaardsituaties dan Fortuna Sittard (13). Fortuna maakte er daarvan zes uit een vrije trap, meer dan elke andere ploeg.

Volledig scherm Opstelling Fortuna. © AD Volledig scherm Opstelling Heracles. © AD

Vitesse - Willem II (zaterdag 20.45 uur)

Vitesse won slechts een van zijn laatste vijf duels, een 3-2 thuisoverwinning op Excelsior op 18 januari. De Arnhemmers verspeelden in hun laatste drie wedstrijden telkens punten door een tegendoelpunt in blessuretijd. Afgelopen speelronde viel de 2-1 van FC Groningen in de 91ste minuut, een week eerder maakte sc Heerenveen in de 93ste minuut de 2-2 en op 27 januari maakte Fortuna Sittard in de 92ste minuut de winnende (2-1).

Alexander Büttner kan zijn 152ste Eredivisie-duel in dienst van Vitesse spelen. Hij komt daarmee op gelijke hoogte met Remco van der Schaaf en Louis Laros. Guram Kashia is recordhouder met 245 duels.

Willem II pakte dit seizoen negen punten meer in uitduels (17) dan in thuisduels (8). De enige volledige jaargang waarin Willem II meer punten in uitduels veroverde dan in thuiswedstrijden was het seizoen 1983/1984 (13 om 8), toen de Tilburgers degradeerden.

Volledig scherm Opstelling Willem II. © AD Volledig scherm Opstelling Vitesse. © AD

Ajax - NAC Breda (zondag 12.15 uur)

Ajax verloor geen van zijn laatste achttien eredivisieduels met NAC (14 keer winst, 4 keer gelijk), sinds een 1-3 thuisnederlaag op 2 december 2007.

Ajax staat op de dag van dit duel 1016 dagen achter elkaar niet meer bovenaan in de Eredivisie. De Amsterdammers verbreken daarmee het clubrecord van langste periode ooit zonder koppositie sinds de invoering van de eredivisie. Tussen 11 november 1990 en 22 augustus 1993 stond Ajax in totaal 1015 dagen achter elkaar niet bovenaan de ranglijst.

Ajax won elk van zijn laatste vijf Eredivisieduels die volgden op een Europees duel. Het doelsaldo in die vijf duels: 28-2.

Dušan Tadic is dit seizoen topscorer van Ajax met 13 goals. Vorig seizoen eindigde David Neres als clubtopscorer van Ajax met 14 treffers. Klaas-Jan Huntelaar (99) heeft nog één doelpunt nodig voor zijn honderdste voor Ajax in de eredivisie. Huntelaar kan de negende speler worden die grens van 100 eredivisiegoals namens Ajax bereikt en de eerste sinds Dennis Bergkamp op 23 mei 1993. Huntelaar maakte elf goals tegen NAC Breda en dat is daarmee zijn favoriete tegenstander in de eredivisie, gevolgd door Sparta met negen.

Volledig scherm Opstelling NAC. © AD Volledig scherm Opstelling Ajax. © AD

FC Groningen - Feyenoord (zondag 14.30 uur)

FC Groningen won geen van zijn laatste veertien eredivisieduels met Feyenoord. De laatste zege van de Groningers op Feyenoord dateert van 30 oktober 2011 toen de ploeg thuis met 6-0 zegevierde. Dušan Tadic, Maikel Kieftenbeld, Petter Andersson, Leandro Bacuna, Virgil van Dijk en Hyun-jun Suk.

Op 31 mei 1993 greep Feyenoord de landstitel dankzij een 0-5 zege in Groningen. Gaston Taument (2), Regi Blinker, Arnold Scholten en Jozsef Kiprich scoorden destijds voor de ploeg van trainer Willem van Hanegem.

Langs de lijn is er een ontmoeting tussen twee voormalig teamgenoten. Danny Buijs speelde tussen 2006 en 2008 voor Feyenoord. In zijn tweede seizoen bij Feyenoord speelde Buijs samen met Giovanni van Bronckhorst als zijn aanvoerder.

Van Persie is één goal verwijderd van zijn 200ste competitiegoal: Feyenoord 30, Arsenal 96, Manchester United 48 en Fenerbahçe 25. Van die 199 competitiedoelpunten maakte Van Persie er één tegen FC Groningen, op 8 februari 2018. Dat was zijn eerste Eredivisie-goal in bijna 14 jaar tijd (15 februari 2004).

Tonny Vilhena kan in Groningen zijn 197ste eredivisiewedstrijd voor Feyenoord spelen, evenveel als zijn trainer Giovanni van Bronckhorst voor de club speelde.

Volledig scherm Opstelling Feyenoord. © AD Volledig scherm Opstelling FC Groningen. © AD

Excelsior - FC Emmen (zondag 14.30 uur)

Eerder dit seizoen, op 25 november 2018, eindigde de eerste eredivisie-ontmoeting ooit tussen Excelsior en FC Emmen in een 1-2 uitoverwinning voor de Rotterdammers. Anco Jansen bracht de ploeg uit Drenthe nog wel op voorsprong, maar Ali Messaoud en Ryan Koolwijk bezorgden Excelsior alsnog de overwinning.

Excelsior heeft dit seizoen de meest gepasseerde verdediging van alle ploegen: 53 tegengoals. De Kralingers kregen in het hele vorige seizoen in totaal 56 goals tegen in de competitie.

Volledig scherm Opstelling FC Emmen. © AD Volledig scherm Opstelling Excelsior. © AD

De Graafschap - FC Utrecht (zondag 16.45 uur)

Op 5 december 2015 stonden deze ploegen voor het laatst in Doetinchem tegenover elkaar in de eredivisie. FC Utrecht won die dag met 0-1 van De Graafschap dankzij een goal van Rico Strieder.

FC Utrecht verzamelde in de laatste vijf speelrondes slechts één punt, het minste van alle clubs. De laatste competitiezege voor de ploeg van trainer Dick Advocaat dateert van 16 december toen Heerenveen met 2-3 werd verslagen.

Bij de bezoekers zijn middenvelders Riechedly Bazoer en Urby Emanuelson niet van de partij vanwege een schorsing. FC Utrecht kreeg dit seizoen al zes rode kaarten, een evenaring van het clubrecord. De laatste ploeg met meer rode kaarten in een seizoen was FC Groningen in 2016/2017 met zeven.