Huntelaar leidt Ajax de weg tegen PEC

Door Daniël Dwarswaard



Ook nu won Ajax dus, maar dat betekent niet dat het experiment geslaagd is. Vooral Dolberg worstelde zichtbaar. De Deen is sowieso zoekende naar zijn vorm. Maar een belangrijkere conclusie is dat Ajax vanzelfsprekend enorm kwetsbaar wordt van het 4-2-4-systeem. Op het middenveld lagen soms gapende gaten waar PEC Zwolle wel heel pover gebruik van maakte.

Het is ook precies het grote vraagstuk voor de komende weken: wanneer wel en wanneer vooral níet dit systeem? Thuis tegen PEC kan het blijkbaar, maar Keizer zal de komende tijd ook moeten kiezen tussen Huntelaar en Dolberg. Een basisplaats voor Huntelaar is gezien de vorm van beide aanvallers logisch.



Ajax begon sterk aan de wedstrijd en kwam al snel op voorsprong. Donny van de Beek opende prachtig op David Neres. De Braziliaan vond Klaas-Jan Huntelaar die prachtig scoorde met zijn hak. De Amsterdammers maakten daarna weinig indruk en hadden geluk dat PEC Zwolle dus slordig omsprong met de geboden ruimte. Hakim Ziyech kreeg de ultieme kans om de wedstrijd twintig minuten voor tijd alsnog definitief beslissen. Maar nadat de ingevallen Justin Kluivert een strafschop had versierd, miste Ziyech de penalty. Dat deed hij eerder deze week ook al in het Marokkaanse elftal.



Fataal werd de misser niet, want het was Ziyech zelf die een paar minuten later alsnog de 2-0 maakte na een snelle counter op aangeven van Kluivert. Huntelaar maakte, toen Dolberg was gewisseld en Ajax weer 4-3-3 speelde, daarna nog 3-0. De spits heeft nu tegen alle clubs uit de eredivisie gescoord.