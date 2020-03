Huntelaar nog in onzekerheid: ‘Mijn kinderen willen ook niet dat ik al stop’

Door Freek Jansen



Opeens lijkt het nieuwe leven van Klaas-Jan Huntelaar te zijn begonnen. Voetbal als dagelijkse zekerheid is sinds de coronacrisis weggevallen. De 36-jarige Achterhoeker vindt zichzelf thuis in Angerlo, net zoals veel ouders momenteel, terug als leraar van zijn vier kinderen Seb (10), Axel (8), Puck (6) en Jim (3) – of als hun speelkameraad. Daarnaast brengt de voetballer tijd door in het krachthonk, in zijn ­eigen moestuin, of tot voor kort op zijn mountainbike koersend door de prachtige omgeving van Montferland.