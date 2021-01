Huntelaar: ‘Schalke gevoelskeuze, maar met Ajax kan ik kampioen worden’

,,Voor beide clubs is iets te zeggen’’, zei Huntelaar voor de camera’s van ESPN. ,,Schalke zit in de problemen, dan is het meer een gevoelskeuze. Ajax is stabieler, daarom een meer verstandige keuze met spelen voor de landstitel, de beker en Europees voetbal.’’

Huntelaar is in twee periodes 6,5 jaar actief voor Ajax. De spits speelde zeven jaar bij Schalke. Daarom zegt hij: ,,Ik heb met beide clubs iets. Ik heb inderdaad tegen Marc Overmars gezegd dat als ik het wil Ajax het mij moet gunnen. Marc ging nog kijken. Waar ik naar neig? Ik weet het nog niet, misschien maak ik het morgen wel bekend. Ik ga er eens een nachtje over slapen, maar eens even genieten van deze wedstrijd.’’ En genieten kan de Achterhoeker. Hij stond nog geen minuut in het veld of hij knalde de 1-2 voor Ajax binnen. ,,Haller legt hem goed terug en dan niet nadenken: schieten. Die tweede was lekker rustig.’’

Ten Hag: ‘Hij is een voorbeeld voor de hele nieuwe generatie’

Trainer Erik ten Hag herhaalde na de wedstrijd nog maar eens wat hij voor de aftrap ook al had verteld. Hij zou het jammer vinden als Huntelaar zou vertrekken. De beleving die hij heeft... Als hij er al maar één gemaakt heeft zie je hoe blij hij is, maar dan gaat hij met pijn in de kuiten ook nog op jacht naar de tweede. Hij is een voorbeeld voor de hele generatie voetballers die er nu aankomt.



,,Het is een keuze die hij moet maken, maar ik hoop dat hij blijft", vervolgt Ten Hag over Huntelaar, die na de komst van Sébastien Haller nog minder uitzicht heeft op een basisplaats in Amsterdam. ,,Ik gun Klaas-Jan alles. Hij heeft zoveel betekend voor Ajax en dit team. Als hij zou besluiten om te gaan dan respecteer ik dat, maar ik zal er alles aan doen hem in Amsterdam te houden.”