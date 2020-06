Hyballa fileert technisch manager NAC: ‘Onze visies komen niet overeen’

Peter, ben je tevreden over het sportieve beleid dat gevoerd wordt?

,,De technisch manager en ik hebben een andere kijk op voetbal, onze visies komen niet overeen. Hij komt met jonge buitenlandse spelers van 18, 19 jaar uit Afrika, Oost-Europa, Frankrijk en België waar intern nog nooit iemand van gehoord heeft. En in algemene zin heeft die categorie voetballers last van heimwee, omdat ze uit hun directe omgeving worden getrokken. Nog geen twintig jaar, de eerste keer zonder hun moeder, alleen in een onbekend land, een andere taal en uitgescholden door een vol stadion. Daar worden de spelers en NAC niet beter van. Hij biedt ons ook spelers aan met twee of drie wedstrijden in twee seizoenen. 'Ze komen van grote clubs', zegt hij dan. Wat interesseert mij dat nou? Nieuwe spelers moeten in ieder geval direct van waarde zijn. NAC moet kwaliteit aan zich binden. NAC is geen sociëteit of opvanghuis. NAC moet presteren."