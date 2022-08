Ibrahim Sangaré hoopt dat Cody Gakpo ook blijft bij PSV: ‘Zou heel mooi zijn voor mij en het team’

Sangaré hoopt dat zijn contractverlenging ook een signaal is voor Gakpo. ,,Ja, dat zou heel mooi zijn voor mij en het team", vertelde hij bij de persconferentie op De Herdgang in Eindhoven. ,,Ik waardeer hem enorm en zou het geweldig vinden als we dit jaar met deze groep bij elkaar kunnen blijven.”

De middenvelder lijkt dit seizoen dus zelf bij PSV te blijven? ,,In het voetbal kun je nooit alles garanderen, maar dit zegt wel iets lijkt me”, zei hij. ,,Dit geeft heel veel rust in het hoofd. Ik voel me hier prettig en wil mijn ontwikkeling bij PSV nu doorzetten. Een club waar ik nog heel veel kan leren ook. We hebben doelen die gelijk zijn aan de afgelopen jaren en voelen ook de frustratie van het vorig jaar gemiste kampioenschap. Het geeft alleen maar motivatie om het dit jaar nog beter te doen.”

Dinsdag staat Sangaré met PSV tegenover AS Monaco, in een cruciale wedstrijd die direct het seizoen mede bepaalt. PSV wil dolgraag in de groepsfase van de Champions League komen en moet daarvoor de Monegasken uit de voorrondes zien te wippen. Daarna wacht overigens nog een horde. Trainer Ruud van Nistelrooij beschreef de wedstrijd met een eeuwenoud cliché: ‘een finale’.

Vorige week bleef PSV in Monte Carlo, ondanks een sterke eerste helft, haken op een 1-1 gelijkspel. De opdracht voor morgen is dus duidelijk: winnen. ,,De lessen die we hebben getrokken uit de heenwedstrijd nemen we mee. Het zijn de details die de doorslag geven", benadrukte Van Nistelrooij, die zich vooral realiseert dat het morgen nog beter moet. ,,We zullen ons op alle vlakken moet voorbereiden op Champions League-niveau. Dat is wat morgen gevraagd wordt.”

Gakpo en Sangaré.