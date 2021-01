Ibrahim Sangaré luisterde niet naar zijn moeder, maar naar de bal

Door Rik Elfrink



Ibrahim Sangaré is op het veld voorlopig een voltreffer voor PSV. De Ivoriaan strooit elke wedstrijd met plezier een kruiwagen zand in de aanvalsmotor van PSV-tegenstanders en probeert met zijn lange benen overal tussen te zitten. Aan de bal heeft hij in een paar maanden ook veel progressie laten zien en weet hij zijn medespelers steeds beter te vinden. ,,Ik voel me erg goed in Eindhoven”, zegt hij kort maar krachtig in zijn eerste woorden.



Interviews met de Ivoriaan spelen zich af in het Frans. De lach is gul en het leven lacht hem ondanks alle corona-beperkingen toe. ,,Ik had Engelse les bij de club, maar door de huidige situatie met corona is deze voorlopig stopgezet. Ik probeer online wel het nodige te leren en beheers ook de noodzakelijke voetbaltermen, waardoor de taal in trainingen of wedstrijden geen probleem meer is.”