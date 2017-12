Iconische actie Bergkamp als standbeeld in 'KNVB-tuin'

Weer moet het gebeuren tegen Heracles voor Feyenoord

7:19 Met een zeer teleurstellende plek op zes op de ranglijst, lijkt voor Feyenoord duidelijk dat het volgende week alles of niets wordt in de Kuip tegen Heracles. De ploeg uit Almelo komt dan op bezoek in het bekertoernooi en nu de Rotterdammers zo ver achterop zijn geraakt in de eredivisie, lijkt dat de enige echte ontsnappingsroute nog naar een aanvaardbaar seizoen.