Iedereen loopt bij Feyenoord achter Dick Advocaat aan

Door Mikos Gouka



Binnen Feyenoord twijfelt zo’n beetje iedereen aan iedereen. Maar er is één uitzondering. Trainer Dick Advocaat heeft met niemand een probleem en staat bij niemand ter discussie. De 3-1 winst op Heerenveen van zaterdag betekende dat Advocaat (72) de eerste trainer is sinds Bert van Marwijk in 2000, die ongeslagen blijft in zijn eerste acht eredivisie-duels als coach van Feyenoord. ,,Dat is mooi, maar er moet nog veel gebeuren’’, zegt hij. Dat klopt. Maar wat is er dan nu allemaal al gebeurd om Feyenoord weer omhoog te krijgen?