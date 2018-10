Iets meer liefde voor Memphis kan geen kwaad

Door Sjoerd Mossou



Woensdagavond, tussen al het geweld van Ajax en PSV door, zat Memphis Depay in de studio van De Wereld Draait Door. Ik had dat gemist, collega Nik stuurde een appje.



Omdat ik geen flauw idee had waarom Memphis daar zat, zocht ik op Twitter even vlug op ‘Memphis DWDD’. Stom, had ik niet moeten doen. Twitter is een geinig medium, maar het is belangrijk om wel altijd je mallotenfilter aan te zetten. (Oftewel: volg de vele leuke mensen, gebruik de knop ‘negeer’ bij notoire eikels, en blokkeer de scheldende anonieme losers. Spring nooit zomaar in het moeras van meningen.)