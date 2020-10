Ihattaren dient Johan Derksen na opmerking over ‘reet’ van repliek: ‘Ik ga dik toch’

Derksen zei maandagavond in het tv-programma Voetbal Inside dat Ihattaren ‘een reet heeft, niet te geloven’. De voormalig hoofdredacteur van VI gaf aan dat hij daar blijkbaar aanleg voor heeft. Derksen meende dat het probleem is ontstaan in de corona-periode, toen ook de profvoetballers een tijd stil hebben gelegen. ,,Ik denk dat die jongen maar op een manier geholpen kan worden. Spelen, spelen, spelen. Al is het maar in Jong PSV. Het blijft het grootste talent wat ze (PSV dus, red.) hebben.”