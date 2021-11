Ihattaren geeft na wekenlange stilte teken van leven

VIDEO Van de Looi over passeren Boadu: ‘Iedereen kan een fout maken, maar dat is niet één keer geweest’

Jong Oranje maakt zich zonder Myron Boadu op voor de EK-kwalificatieduels met Jong Bulgarije (vrijdag) en Jong Gibraltar (maandag). ,,Dit is niet alleen van de vorige interlandperiode”, stelt bondscoach Erwin van de Looi over de opvallend gepasseerde spits van AS Monaco.

9 november