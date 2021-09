Ihattaren kan PSV later nog meevaller opleveren: ‘Samen mooie als uitdagende tijden gekend’

Fotoserie | Oranje traint voor het eerst onder Louis van Gaal

30 augustus Het Nederlands elftal is aan de eerste training onder bondscoach Louis van Gaal begonnen. Memphis Depay werkte een aangepast programma in de gym af. Hij maakte zondag nog de winnende treffer van FC Barcelona tegen Getafe (2-1), op aangeven van Frenkie de Jong. Oranje werkt dinsdag een afsluitende training voor het duel met Noorwegen af. Oranje speelt daarna tegen Montenegro (4 september) en Turkije (7 september) in de WK-kwalificatie.