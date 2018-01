De rentree voelde 'vertrouwd', zei Van Persie. ,,Ik ben erg blij. Maar feit blijft dat ik vijf maanden geen wedstrijd heb gespeeld. Ik sta hier nu na twee trainingen en tien minuten spelen. Ik ben blij en voel me erg goed, en ik denk dat we op de goede weg zijn. Maar er zit verschil tussen twee trainingen en tien minuten wedstrijd en echt ritme. Daarin moet ik nog wel wat stappen zetten. Het halve werk is al als je happy bent en goed in je vel zit... Ik hoop dat ik mensen in Rotterdam blij ga maken de komende tijd.''

Van Persie, die tussen zijn 12de en 21ste kind van de Kuip was, is weinig veranderd na zijn rondtocht door Europa (Arsenal, ManUnited, Fenerbahçe). ,,Ik ben nog altijd dezelfde Robin. Wat dat betreft voelde het hier weer vertrouwd. Ik ga er alles aan doen om er iets moois van te maken bij de club waar ik ben opgegroeid.''



Van Persie was in zijn nopjes met het massale eerbetoon in Galgenwaard. Hij werd met groot applaus verwelkomd bij zijn invalbeurt. ,,Dat was een mooi gebaar van de mensen in Utrecht!'' Bijna had hij het stadion nog muisstil gekregen met een uitstekende kans in de dying seconds. ,,Die had ik wel mogen maken na die heerlijke steekpass.'' Van Persie wilde zich eerst niet verschuilen achter het slechte veld in de Galgenwaard. Maar toen hij de beelden zag, concludeerde hij ,,Ja, de bal stuiterde een beetje op. Een klein excuus dus.''