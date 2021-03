‘Ik ben ook streng tegen Calvin en Myron, we gaan niet mee naar het EK als we niet presteren’

Door Nik Kok en Maarten Wijffels



PSV blijft voor altijd de tegenstander waartegen Owen Wijndal als jongste AZ-speler ooit, geheel onverwachts debuteerde. En de 17-jarige ging daar toen mee om zoals hij zich vandaag ook aan de wereld presenteert op het trainingscomplex van AZ. Onverschrokken, leuk brutaal, met een lach en bovenal energiek.



,,Ik weet het nog precies. Ridgeciano Haps was die weken geblesseerd en Thomas Ouwejan verving hem. Maar net voor de sportmaaltijd legde Thomas nog een fitheidstest af. Dat was om 18.00 uur. En de wedstrijd was om 20.00 uur. Hij kon niet spelen. ‘Je gaat erop’, zei trainer John (Van den Brom, red.) toen. Ik dacht alleen maar: ha, wat leuk. Tuurlijk. Daarna ben ik iedereen als een gek gaan appen dat ik zou gaan spelen, want ja, dat is toch belangrijk. We verloren, dat wel. En mijn directe tegenstander Pereiro scoorde. Maar ik speelde best goed.”

Volledig scherm Owen Wijndal in actie tegen FC Twente afgelopen weekend. © ANP

Geen zenuwen

Volledig scherm Owen Wijndal. © Pim Ras Fotografie Zenuwachtig was hij die avond niet, zoals hij dat eigenlijk nooit is. Niet voor topwedstrijden zoals die van zondag tegen PSV noch bij Oranje, waar zich volgende week weer meldt om zijn succesvolle interlands van eind vorig jaar een vervolg te geven. En het zou al geen verrassing meer zijn als hij straks ook meegaat naar het EK. ,,Het is wel de bedoeling dat ik me in de EK-selectie ga spelen”, zegt 21-jarige linksback met een glimlach. En daarna of ervoor al misschien wel een transfer naar een mooie buitenlandse club. ,,Het liefst gaat dat deze zomer gebeuren. Dat moet niet, maar het liefst wel. Ik merk dat het dichterbij komt, we hebben het er vaker over. Vorig seizoen bijvoorbeeld was dat veel minder het geval. Kwam ook wel door corona natuurlijk. Het liefst ga ik direct naar het hoogst haalbare. De echte top. Maar als die clubs niet komen, dan niet.”



In dat scenario moet hij ook afscheid nemen van zijn tweede huis. Van AZ, waar hij sinds zijn tiende voetbalt. Hij werd geboren in Zaandam en groeide op in Koog aan de Zaan, op nog geen tien minuten van het trainingscomplex van de club in Wijdewormer. Vader Jerrol haalde het tweede elftal van de club, maar zwaaide noodgedwongen af door blessures. Moeder Mariska voetbalde nog voor vertegenwoordigende teams van de KNVB. ,,Van haar heb ik dat linkerbeen.”

Met zijn moeder ging hij een keer naar Londen voor Arsenal-Chelsea. ,,Met Terry, Drogba, Van Persie en Nasri. Al die sterren. Daar kijk je dan naar en dan denk je wel van: wow. Ik keek op tv altijd naar Vincent Kompany toen ik zelf nog centrale verdediger was. En bij AZ naar Héctor Moreno. Later naar Simon Poulsen, een linksback die veel naar voren ging. Zoals Marcelo bij Real Madrid. Hem heb ik echt bestudeerd. Onze stijlen zijn te vergelijken, al is hij veel beter met rechts. En hij doet meer uit stilstand. Ik ben meer onderweg.”

Quote Marcelo heb ik echt bestudeerd. Onze stijlen zijn te vergelij­ken, al is hij veel beter met rechts. En hij doet meer uit stilstand. Ik ben meer onderweg Owen Wijndal

Wijndal verbergt zijn dromen nooit voor de buitenwereld. ,,Iedereen heeft toch dromen? Het lijkt me gek om die niet uit te spreken. Misschien is dat wel iets van mijn generatie. Of iets van mijn familie. Als je bij ons op een verjaardagsfeestje komt zonder zelfvertrouwen, dan ga je het niet redden, haha.

,,Ik denk wel dat het helpt als je uit kunt gaan van je eigen vertrouwen. Ik droom ervan om een Europese topclub te spelen. De Ballon d’Or winnen zal moeilijk worden als linksback lijkt me, dus dan wil ik een keer deel uitmaken van het beste team van een Champions League-seizoen.”

Volledig scherm Owen Wijndal in actie tegen Mexico op 7 oktober. © Hollandse Hoogte / ANP Geld of snelle roem kreeg hem niet weg bij AZ. Manchester United en Ajax kwamen op zijn zestiende bij hem polsen, maar dat was te vroeg. ,,Het was ook een kwestie van geduld”, zegt hij nu. ,,Ik wilde gewoon zo snel mogelijk in een eerste elftal voetballen. Bij AZ mocht ik meedoen met hogere teams. Ik heb weinig geduld en dat is weleens lastig, want in het voetbal moet je juist veel geduld hebben. Toen ik hier bij AZ een tijd niet speelde, spoorde ik de trainer aan op de vrijdagtraining. Dat ik er nu toch wel echt klaar voor was. Desnoods als rechtsbuiten. Een geintje, maar wel met een serieuze ondertoon.”

Quote Het knettert weleens in de kleedkamer bij ons hoor. Zo praat ik ook tegen Myron en Calvin. Dan zeg ik tegen hen dat we naar het EK moeten en dat ze geen spelers nemen van een club die zestiende staat Owen Wijndal

Boezemvrienden

Volledig scherm Owen Wijndal met Calvin Stengs en Myron Boadu. © ANP Verlaat hij AZ straks alsnog, dan moet hij ook afscheid nemen van zijn boezemvrienden Myron Boadu en Calvin Stengs, die hij praktisch al zijn hele leven kent. ,,Met Cal speelde ik nog in de jeugd van Haarlem. Toen waren we zeven of acht. We zaten bij elkaar op school. Donyell Malen zat daar ook op. Hij was de rustigste. Cal, Myron en ik zoeken elkaar vaak op. Buiten de club ook. Dan koken we wat. Calvin tenminste, Myron en ik kunnen dat niet, wij kijken alleen en eten het op. In deze maanden hebben we het vaak over de toekomst. Hoe het zal zijn en hoe het ook zal zijn zonder elkaar. Als er iemand van ons weggaat naar het buitenland, dan zal er veel veranderen. Daarom moeten we nu ook zo genieten. Nu het nog kan. Ik denk dat je het niet snel meer mee zal maken, spelen met jongens die je al zo lang kent. Het is net als je schooltijd. Als je daar op terugkijkt, heb je ook alleen maar mooie herinneringen. Dat besef je op dat moment helemaal niet.”

Tweede plaats hoogst haalbare

De komende maanden lijken ook de laatste kans om nog iets tastbaars over te houden aan hun gezamenlijke AZ-periode. De ploeg was vorig seizoen tot het corona-einde hard op weg naar een kampioenschap, dit seizoen lijkt de tweede plaats het hoogst haalbare. Het zou het aardig slotstuk zijn van een gouden generatie in Alkmaar. Ze maken het allemaal samen mee. Toen Boadu en Stengs debuteerden voor het Nederlands elftal, zat Wijndal in de auto na een wedstrijd van Jong Oranje. Hij glom van trots. En nu is juist hij de voornaamste kandidaat om straks op het EK te spelen.

Juist tegen vrienden kun je soms ook hard zijn, zegt Wijndal. ,,Ik hoor weleens dat mensen denken dat AZ een vriendenteam is, met spelers die elkaar niet de waarheid durven te zeggen. Het lijkt me juist dat je eerder de waarheid zegt tegen vrienden. Het knettert weleens in de kleedkamer bij ons hoor. Tuurlijk. ‘Kom op man, wat we nu laten zien kan echt niet’, zeg ik dan. We pakken elkaar echt wel aan. Zo praat ik ook tegen Myron en Calvin. Dan zeg ik tegen hen dat we naar het EK moeten en dat ze geen spelers nemen van een club die zestiende staat.”

Op zijn 21ste neemt Wijndal tegenwoordig vaker het voortouw ,,Ik weet wat er gevraagd wordt in deze weken, want ik heb inmiddels al best veel ervaring. Dan kan ik ook gemeen zijn. Praten tegen je tegenstander, hem het bloed onder de nagels vandaan halen, daar houd ik wel van. Dan maakt het mij niet uit tegenover wie ik sta. Zondag misschien wel tegen Mario Götze. Toen hij die goal maakte in de WK-finale was ik nog heel jong, maar dat weet ik nog goed. Maar als ik tegen hem speel, denk ik daar helemaal niet aan.”

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP