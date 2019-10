Ik denk dat die Senesi nu denkt: ‘Kan ik nog terug?’

Mexicaanse nachtmer­rie voorbij, maar Roda JC blijft in acute geldnood

6:44 De Mexicaanse nachtmerrie is voorbij nu overname kandidaat Mauricio Garcia de la Vega zich heeft teruggetrokken, maar Roda JC blijft diep in de problemen. De club uit Kerkrade verkeert in acute geldnood en moet voor het eind van de maand een bankgarantie van 1 miljoen euro kunnen overleggen.