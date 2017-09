'Ik hoorde knuppels op zijn hoofd neerkomen'

Quote AD Sportwereld publiceert een (ingekort) hoofdstuk uit zijn boek Toen was geweld heel gewoon. Eduard herinnert zich nog goed dat hij na een thuiswedstrijd van Feyenoord voor het eerst tussen de hooligans van Het Legioen terechtkwam. ‘Normaal gesproken ga je voetbal kijken en dan ga je weer naar huis. Nu zag ik opeens allemaal kerels... over kleurrijke figuren gesproken. Ze waren heel erg aanwezig. Natuurlijk, je hebt binnen de harde kern verschillende groepjes en sommige gasten zijn minder leuk, maar ze hebben echt humor, ze zijn origineel.’

Volledig scherm © Schotanus Al deze hooligans keken in maart 1996 uit naar de Europacupwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach, die in Düsseldorf werd gespeeld, op slechts een paar uur rijden vanaf Rotterdam. Feyenoord had na jaren van sportieve en financiële ellende eindelijk weer een team dat zich kon meten met de Europese subtop, en dat wilden de fans weten. Zo’n vijftienduizend mensen reisden de ploeg achterna. Er is een foto waarop de parkeerplaats voor de Kuip volstaat met honderden bussen om Het Legioen te vervoeren. Daar zaten de hooligans niet tussen. Zij vertrokken met zes eigen bussen vanuit de Rotterdamse wijk Beverwaard en in die bussen was het kermis. Er werd gezopen, gerookt en gesnoven; de sfeer werd met de minuut opgefokter. De stemming was nog ouderwets anti-Duits, herinnert Eduard zich: ‘Eenmaal bij het stadion waren gasten zich aan het verdringen om Duitsers voor hun bek te slaan. ‘Wir sind den Krieg nicht vergessen,’ werd er geroepen door mannen die de oorlog bij lange na niet hadden meegemaakt, maar die vanwege de bombardementen in mei 1940 een diepe afkeer voor de moffen hadden. En was het niet vanwege de oorlog, dan was er wel de verse herinnering aan het bezoek aan Bremen, anderhalf jaar eerder. Hooligans, maar ook gewone supporters, werden zonder duidelijke aanleiding in kazernes vastgezet en teruggestuurd naar Rotterdam, zonder een minuut van de wedstrijd tegen Werder Bremen te hebben gezien. De dag en avond in Düsseldorf boden de hooligans echter alles waar ze op hadden gehoopt: zuipen, snuiven, slopen, kraampjes met fan-artikelen beroven en eten en drinken, plunderen, vechten met Duitse hooligans, vechten met de politie. Ondanks een politiemacht van duizend man en honderden Duitse en Nederlandse stewards liep het ook in het stadion helemaal uit de hand. Na de wedstrijd bestormden hooligans het veld en hingen ze in de doelen. Bij het verlaten van het stadion moesten de gewone Duitse supporters eraan geloven, hun auto’s werden belaagd en vernield, velen stonden doodsangsten uit. Eduard beleefde deze dag als toeschouwer en rept twintig jaar na dato van ‘een bizarre ervaring’. De politie had niks meer te vertellen, de Duitse hooligans ook niet trouwens. Ze hadden gelachen, geschreeuwd, gevochten. Eduard wist genoeg: hier ging hij aan meedoen.

De Amsterdammers hadden het idee de Feyenoorders die op 23 maart 1997 op weg waren naar Alkmaar, te verrassen vanuit een hinderlaag. Een deel van de ouderen drukte de jongere garde op het hart dat wapens in de vorm van messen, traangasbusjes en loden pijpen overbodig waren: ‘We pakken ze zo wel.’ Een van de leden van de oude garde is Carlo Picornie, op dat moment 35 jaar oud en al sinds de jaren 80 een bekende hooligan onder de naam Carlos. Eigenlijk is hij niet meer actief als hooligan, hij is vader van twee zoontjes en zijn vrouw weet niet beter dan dat hij die ochtend een stokbrood is gaan kopen bij de Hema.

De politie volgde de bewegingen van de Ajax-hooligans en de colonne Feyenoorders. Men besloot de Velsertunnel en de afritten naar de Beverwijkse Bazaar af te sluiten. Daarop maakten de Ajacieden rechtsomkeert, over een weggetje dat in een bocht langs het omgeploegde weiland loopt, en trokken richting de Wijkertunnel. Er ontstond een langgerekt lint van mensen, waarvan de voorhoede rond één uur ’s middags op die van Feyenoord stuitte. Eduard was een van hen. Terwijl de oude garde van Feyenoord de mannen maande bij elkaar te blijven om zo gegroepeerd de Ajacieden te lijf te gaan, was hij opnieuw ver op de rest vooruitgelopen. Hij raakte in gevecht met de mannen vooraan, met zijn ketting had hij een Ajacied in zijn nek geslagen. Kort daarop kreeg hij zelf een harde klap op zijn kop. ‘Ik voelde het bloed over mijn hoofd stromen. Ik moest even mijn rustmoment hebben, want ik stond precies op de plek waar al die gasten heen en weer aan het rennen waren. Toen kwam ik Fred Joos tegen. Later hoorde ik dat hij ook was gestoken, maar dat wist ik op dat moment niet. Hij had behoorlijk wat klappen gehad, dat kon ik wel zien. Hij kwam op mij af en ik heb hem tegen de grond geslagen met mijn ketting. Daarna heb ik hem nog heel vaak geslagen, wel zes of zeven keer. Ik had een waas voor mijn ogen. Want ik was zelf net geslagen toen ik hem zag. Iemand heeft mij het weiland uit getrokken, samen zijn we terug naar de auto gelopen en ergens op de terugweg gooide ik mijn ketting weg. Toen heb ik Picornie zien liggen: hij lag daar en beschermde zijn hoofd.’

Volledig scherm Bloemen op de herdenkingsplek, kort na het tragische incident. © ANP De hooligans gingen vervolgens per auto naar Alkmaar. Het duurde niet lang of via de radio hoorden ze dat er een dode was gevallen. Vanuit het uitvak in de Alkmaarderhout reageerde een Feyenoord-fan naar een camera van de NOS: ‘Joden, we zeiden toch dat jullie de eerste dode zouden krijgen?!’ Eduard was niet in het stadion, hij was naar een ziekenhuis in Dordrecht vervoerd, waar zeven hechtingen in zijn hoofd werden gezet.



Voor het eerst was dus het tot een directe en massale confrontatie gekomen. Een deel van de Amsterdammers was op de Rotterdammers afgegaan, een ander deel van de groep twijfelde en bleef staan. De Amsterdamse voorhoede vond een groep van zo’n tweehonderd man tegenover zich en raakte ingesloten.

Joos is degene die Eduard zegt te hebben geslagen en hij was met Picornie de laatste die nog vooraan stond. ‘Carlo probeerde een geultje over te springen, maar hij trok het niet. De hele groep die hem achternazat, begon met vijftien man op hem in te slaan. Langzaam werd hij naar beneden gebeukt, langzaam... ik hoorde de knuppels op zijn hoofd neerkomen en vanaf dat moment heb ik een black-out gekregen.’

Picornie was een bekende hooligan en de kans om hem en Fred, de mannen die bleven staan, zwaar te pakken te nemen lieten velen zich niet ontnemen. Fred bleef zwaargewond op het slagveld achter met steekwonden, een klaplong en een gat in zijn hoofd. Hij overleefde het, Picornie niet.

In de dagen na de ‘Slag bij Beverwijk’ werden in totaal 68 mensen opgepakt. Maar voordat er ook maar iemand werd veroordeeld, werd er volop geblunderd door politie en justitie.

Volledig scherm Eerbetoon van Ajax-fans in 2015 aan het slachtoffer. © ANP Hoe slordig het werk werd uitgevoerd, blijkt wel uit het feit dat een van de hoofdverdachten, Daniel, vele dagen later de plek aanwees waar hij zijn mes in de grond had gestoken. Het stak nog steeds uit de grond en het bloed dat erop zat was niet van Picornie. Ook vreemd: er werden op en rond het weiland vier kettingen gevonden, maar naar eigen zeggen niet die van Eduard, zonder slot en sleutel. Het kon nog bonter. Franky L., bijgenaamd ‘de hamerman’, was het slagveld op gerend met de klauwhamer waarop in kapitalen zijn achternaam stond. Hij beweerde later dat hij deze hamer van zich af had gegooid omdat hij bang was geworden. Toen hij terugliep zei iemand tegen hem: ‘Deze ben je vergeten’, waarna hij de hamer, die onder de modder en het bloed zat, in de kofferbak van de auto gooide. Bij Alkmaar werd zijn Audi staande gehouden en werden Franky en zijn twee medepassagiers gefouilleerd. In de kofferbak werd de hamer gevonden. Die werd door een ME’er op het dashboard van de ME-bus gegooid. Een collega die de bus opruimde smeet de hamer-met-naam vervolgens in de gereedschapskist, achter in de wagen. De hamer kwam later alsnog boven water en in een lab werd vastgesteld dat er bloed van Picornie op zat. Maar een onderzoeker moest tijdens de rechtszitting melden dat ‘het niet uit te sluiten was’ dat door het gesleep met de hamer sprake was geweest van sporenvermenging.

Gelukkig, zou je denken, was een deel van het tafereel gefilmd. De beelden waren echter van slechte kwaliteit. Om de zoveel tijd werd het beeld met daarop vooral rennende hooligans vertroebeld. Later bleek dat een medewerker van Rijkswaterstaat een kopie van de band in zijn bezit had, zonder de hinderlijke storingen. De beelden van de registratiecamera hadden geïnitialiseerd, voorbewerkt, moeten worden, zo bleek.

Deze kopie leek een schokkend nieuw licht op de zaak te werpen. Er was te zien hoe Picornie, eerst liggend op zijn zij, toen steunend op handen en knieën, werd aangesproken door twee mannen en hoe later een van hen krachtige, stekende beweging in de rug van Picornie leek te maken. Heukels wist genoeg: hier werd het lot van Picornie bezegeld. Niet zijn cliënten, maar heel iemand anders was verantwoordelijk voor diens dood. De rechter, mevrouw Beyer-Lazonder, zei echter de video niet interessant te vinden: ‘Voordat de band ging draaien, was Picornie al tot moes geslagen.’

Toen het knullige recherchewerk in volle gang was en de juridische strijd in de rechtszaal nog moest plaatsvinden, zat Eduard in een huis van bewaring in IJmuiden. Hij was twee weken na de rellen, op 8 april 1997, opgepakt. Zijn zaak zag er niet goed uit: er waren vijf getuigen die hadden verklaard dat zij hem op Picornie hadden zien inslaan. De rechercheurs probeerden een bekentenis af te dwingen: ‘Zeg het nou maar, geef het maar gewoon toe dat jij Picornie hebt gepakt.’ Hij kreeg een lijst voorgelegd van alles wat hem ten laste werd gelegd. Te beginnen bij mishandeling, eindigend met moord met voorbedachten rade.

Eduard las en las, en hij begon te twijfelen. Had hij zich niet vergist? Die nacht in zijn cel maalde hij, dacht na, haalde keer op keer de gebeurtenissen terug. Hij wist: ik heb twee mensen geslagen. Meer niet. Picornie niet. Op een moment dat niets meer logisch leek, nam hij toch een logisch besluit: ‘Ik ga niet iets bekennen wat ik niet gedaan heb.’ Van degenen die belastende verklaringen tegen hem hadden afgelegd verdenkt hij er twee van dat zij zélf een aandeel hebben in de dood van Picornie. En daarbij: ‘Ik denk dat er jongens zijn geweest die van een afstand dingen hebben gezien. Uiteindelijk ben ik losgegaan op Fred Joos. Hij en Picornie hebben heel dicht bij elkaar gelegen. Van een afstand kan je achteraf denken dat ik op Picornie heb staan inslaan.’ Over zijn eigen aandeel, onder andere de zware mishandeling van Joos, legde Eduard een verklaring af. Dat deden anderen ook: allemaal gaven ze toe Ajacieden te hebben mishandeld, maar niemand had Picornie met een vinger aangeraakt.

Eduard werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Hij ging in hoger beroep en zelfs in cassatie. ‘Justitie was er alles aan gelegen om een dader aan te wijzen. Het maakte ze niet uit dat ik op Fred Joos had ingeslagen, als ze het zo konden draaien dat ze mij voor het slaan van Picornie konden veroordelen waren ze tevreden.’

Volledig scherm Het slagveld in beeld. © ANP Eduard had intussen een nieuwe wending aan zijn leven gegeven. Hij maakte samen met een filmmaker de documentaire The Other Side of the Heart is White. Het is een portret van ‘de onvoorwaardelijke clubliefde’ van vier Feyenoord-fans met een verschillende achtergrond. De documentaire ging in 2014 tijdens het International Film Festival Rotterdam in première en werd daarna vertoond in de bioscoop Pathé De Kuip in Rotterdam. De film trok in de eerste elf dagen meer dan tienduizend bezoekers. Plotseling was hij niet Eduard de hooligan, maar Eduard de filmmaker. Hij besloot als hooligan met pensioen te gaan. ‘Toen ik de film ging maken, zei ik tegen mezelf: ‘Ed, dit is een moment om ermee te kappen.’

De pijn en haat tussen Ajax en Feyenoord zitten na Beverwijk nog altijd diep. De bekende F-sider

Joark, die in 2010 op 45-jarige leeftijd aan taaislijmziekte overleed, liet in zijn biografie Mijn leven, mijn verhaal, mijn Ajax optekenen: ‘En toch zal de rekening nog eens goed vereffend worden, al duurt het nog tien jaar. Dat heeft iedereen bij ons nog in zijn achterhoofd, absoluut.’

‘Natuurlijk,’ stelt Eduard. ‘Het kan altijd dat ze nog een keer bij mij uitkomen. Maar dat maakt mij niet onrustig. Als het tijd is, is het tijd. Anders zou ik constant bang moeten zijn. Ik heb een hartstikke mooi leven, ik ben zelf vader nu. Ik moet leren van de fouten die Picornie gemaakt heeft. Hij heeft zich op een zwak moment laten verleiden om het gevecht aan te gaan met Feyenoorders, terwijl hij eigenlijk alles op de rit had; een vrouw, twee kinderen. Hij heeft de situatie onderschat. Als er nu zoiets zou gebeuren, hoeven ze mij niet te bellen.’

