‘Ik kom altijd weer aan dertig duels’

Ibrahim Afellay ‘Bijzonder dat ik hier nog sta, na al die blessures’

21 juni Hij was een talentje van 18 jaar, toen hij bij PSV de 34-jarige Phillip Cocu zag terugkeren. Nu is Ibrahim Afellay zelf die routinier die ‘de cirkel rondmaakt’ in een rentree. ,,Ik ben medisch fit, vrij in mijn hoofd en kan zeker nog wat bijdragen.’’