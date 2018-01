'Ik verdedigende trainer? Vind bravoure van Ajax juist mooi’

Door Daniël Dwarswaard Over het instapmoment in januari: ,,Natuurlijk heb ik goed nagedacht of ik dat wilde. Het liefst draai je gewoon een voorbereiding van zes weken. Daarom zal ik me ook moeten aanpassen. Ik ga de spelers niet vanaf dag één overladen met informatie. De laatste weken voor de winterstop heb ik veel goede dingen gezien. Vooral het dynamische spel beviel me. Maar natuurlijk zal ik vernieuwende impulsen toevoegen,’’ zegt Ten Hag, die jeugdtrainer Richard Witschge aan zijn staf toevoegt in Portugal.

Ten Hag staat bekend als een tacticus die zijn ploeg meerdere spelsystemen wil laten spelen. Terwijl 4-3-3 bij Ajax traditiegetrouw heilig is. ,,Ik heb blijkbaar het etiket van een verdedigende trainer, maar snap niet waar dat vandaan komt. Bij bijvoorbeeld FC Utrecht en ook Go Ahead Eagles heb ik altijd met veel aanvallend ingestelde spelers gespeeld. Het systeem zegt ook niets over hoe aanvallend of defensief je speelt.’’

En over de buitenspelers van Ajax. ,,We hebben een paar geweldige dribbelaars in de selectie. Die spelers zullen we altijd in hun kracht laten spelen en zorgen dat zij het maximale uit hun capaciteiten halen. Ajax is altijd een club geweest van bravoure, vernieuwing en creativiteit. Met Michels, Cruijff en Van Gaal. Dat spreekt me juist enorm aan. De meeste fascinerende club van het land.''