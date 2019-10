‘Ik voel me soms net een bondscoach’

Door Freek Jansen



Sergiño Dest verbleef een paar ­dagen op Ibiza, Nicolás Tagliafico zocht met zijn geliefde de Italiaanse kust op - zie Instapost hieronder - en Joël Veltman ging met zijn gezin even naar Disneyland in Parijs. In de voorbije anderhalve week had iedere Ajacied, zelfs de internationals die in actie kwamen voor hun landen, even de tijd en ruimte om ontspanning te zoeken.