'Ik vrees voor Ajax dat Bayern vol gas gaat geven'

De oud-spits heeft een fotografisch geheugen als het om zijn doelpunten gaat. Ook nu gaat hij moeiteloos terug in de tijd. Vooral de 1-0, een geweldige goal, reproduceert hij moeiteloos. ,,Owen Hargreaves stuurde mij diep. Aanname op de voet, klaarleggen met het bovenbeen. En toen raak. Die zat er best lekker in, ja. In de Champions League zet ik hem wel in mijn top 3. Met Deportivo La Coruña scoorde ik tegen Lens nog een keer een mooiere.'' (Artikel gaat verder onder de foto)

'Bayern heeft van Champions League doel gemaakt'

De pech voor Ajax toen was dat Bayern geen beste competitiestart kende en erop gebrand was geen steken te laten vallen in het miljoenenbal. ,,Met Felix Magath hadden we net een nieuwe trainer en we moesten er echt nog in komen. We verloren in de Bundesliga van Bayer Leverkusen bijvoorbeeld.'' Die situatie is wel te vergelijken met nu. Bayern verloor afgelopen vrijdag van Hertha BSC en kent dus geen vlekkeloze seizoensstart. Makaay: ,,Wij wilden toen direct orde op zaken stellen in de Champions League. De grote Europese clubs geven de eerste drie pouleduels vol gas om al zeker te zijn van plaatsing. Ik vrees voor Ajax dat het nu ook gebeurt. Bayern heeft van de Champions League het grote doel gemaakt. Tegelijk kan Ajax ontspannen die kant op. Een goed resultaat is mooi meegenomen.''