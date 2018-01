'Ik wil iets teruggeven aan de voetballerij'

Van Persie is terugAl tien minuten voor de persconferentie officieel van start kon gaan stonden Robin van Persie en zijn gevolg klaar in de Kuip. Alsof de 34-jarige aanvaller, na de lange en moeizame onderhandelingen met Fenerbahce om uit elkaar te gaan, niet langer kan wachten. FC Utrecht uit, woensdagavond in de Galgenwaard, daar is hij al bij als het aan hem ligt. ,,Maar de trainer beslist dat natuurlijk.’’

Bijna veertien jaar na zijn vertrek uit de Kuip is hij weer officieel Feyenoorder. Op de achtergrond in de perszaal overal de tekst 'RVP is Back'. ,,Het voelt heerlijk om na een reis van veertien jaar in het buitenland terug te zijn bij Feyenoord’’, zei de aanvaller. ,,Destijds vertrok met mijn vrouw Bouchra met de auto naar Londen. We zijn nu terug met twee prachtige kinderen. Die hebben ook inspraak gehad in deze beslissing. Ik vind dat kinderen in hun tienerjaren een vaste plek moeten hebben om te wonen en naar school te gaan. Dit is voor iedereen een perfecte match.’’



Dat moet natuurlijk nog blijken de komende weken op het veld. Maar Van Persie zorgde voor een bomvolle perszaal, voor uitgerukte cameraploegen, voor live-uitzendingen. En niemand had het meer over de slechte prestatie van Feyenoord zondag in de Arena.

Volledig scherm Robin van Persie met zijn zoon Shaqueel tijdens de presentatie van senior als Feyenoorder. © ANP

Met Van Persie moet het beter gaan, zo is de hoop. Maar is hij fit genoeg om snel in actie te komen? ,,In de beginfase van de competitie heb ik nog gespeeld bij Fenerbahçe, daarna kwam die interland met Oranje tegen Frankrijk waarin ik een zwieper kreeg. Dat kostte mij drie maanden, In de laatste fase tot de winterstop heb ik nog vijf, zes weken meegetraind met de groep. Inmiddels ben ik twee weken voor mezelf bezig. Ik heb hard getraind, maar individueel trainen is niet hetzelfde als trainen op hoog niveau met het team. Toch voel ik me heerlijk, mijn eerste training ging echt heel erg goed. Van Bronckhorst heeft zich sterk gemaakt voor mijn komst, ik ga nu mijn best doen voor hem. Daarnaast wil ik iets teruggeven aan de voetballerij. De nieuwe generatie een beetje op weg helpen.’’



Volledig scherm De familie Van Persie poseert in de Kuip. © ANP

Of hij doorheeft wat hij met zijn rentree allemaal losmaakt in Rotterdam? ,,Nu wel, dit had ik niet verwacht. Een paar jaar geleden tekende ik bij Manchester United, toen was het ook heel druk, maar toen ik met Fenerbahçe later terugkeerde op Old Trafford was het een stuk minder druk. Daar heb ik toen ook een grapje over gemaakt. Maar ik ben heel blij om terug te zijn. Dit is een nieuwe fase, ik ben excited.'

De elfjarige zoon van Van Persie, Shaqueel, gaat in de jeugd van Feyenoord voetballen. ,,Hij is daar in goede handen. De trainers op Varkenoord doen het fantastisch. Voetbal is zijn passie, dus voor hem is dit ook hartstikke leuk.''