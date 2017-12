Immers breekt de ban voor ADO tegen hekkensluiter

Door Wietse Dijkstra



Daar was hij dan eindelijk, de Lex Immers die ze dit seizoen nog niet hadden gezien in Den Haag. Sinds zijn terugkeer bij ADO heeft de 31-jarige clubicoon meer een dienende rol waardoor hij minder vaak in de zestien opduikt. Maar op een avond dat zijn club het lastig had, bleek Immers het scoren nog niet verleerd.



In zijn vijftiende wedstrijd van het seizoen brak hij eindelijk de ban. En hoe. Op aangeven van Sheraldo Becker volleerde Immers na een klein kwartier op de fraaie wijze de 1-1 binnen nadat Dani Schahin de score na zeven minuten had geopend. En halverwege de tweede helft haalde hij vanaf een meter of twintig opnieuw genadeloos uit voor de tweede Haagse gelijkmaker: 2-2.



Reinold Wiedemeijer maakt bij zijn rentree in het betaald voetbal geen vrienden in Den Haag. De scheidsrechter, terug na een jaar blessureleed, zag een strafschop in de buiteling die Schahin maakte vlak voor rust. Het bezorgde de Limburgers - Simon Gustafson schoot vanaf elf meter raakt - voor de tweede keer een voorsprong (1-2). En dat was gezien het spelbeeld van de eerste helft niet onverdiend.



Groenendijk greep in de rust in en slachtofferde Donny Gorter om met Tom Beugelsdijk meer grip te krijgen op Schahin. De Haagse verdediger was vanwege een hamstringblessure niet fit genoeg om te starten, maar mans genoeg om zich 45 minuten in een spits vast te bijten. Beugelsdijk zette binnen vijf minuten de toon en kreeg geel toen hij Schahin iets te hardhandig een halt toeriep. Ook Erik Falkenburg bleek vervolgens een gouden wissel. De alleskunner kopte ADO op aangeven van Becker naar de 3-2 overwinning.