In belangrijkste week op weg naar WK kan Louis van Gaal zijn grote troef niet uitspelen

Door Maarten Wijffels



Met een ferme handdruk van wel vijf seconden begroette Louis van Gaal maandag Jordan Teze in het spelershotel. De KNVB maakte er een filmpje van. We zien hoe de bondscoach de debutant van PSV indringend aankijkt en welkom heet. Het is een setting die Van Gaal in zijn carrière al zo vaak meemaakte. Maar nu ziet het er plotseling ongelukkig uit, omdat de bondscoach positief is getest op corona.