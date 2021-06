In Boedapest lonkt een feest zonder beperkingen, maar ook protest tegen Orbán klinkt fel

ReportageHet decor, de maatschappelijke context, de omstreden president, de druk, de volle tribunes. Nederland - Tsjechië wordt zondag in Boedapest een wedstrijd met tal van verhaallijnen, maar de grens tussen polonaise en mislukking is dun.

Door Sjoerd Mossou



Als de wedstrijd van zondagavond ergens wordt verbeeld in Boedapest, dan moet het ter hoogte van de Elisabethbrug zijn. Daar, pal voor het spelershotel van Oranje, is de rivier de Donau op z’n smalst.

Want ongeveer zo dun is straks ook het lijntje in de Puskás Aréna, zondag vanaf 18.00 uur. Oranje speelt in de Hongaarse hoofdstad de wedstrijd die het verschil gaat bepalen tussen een bruisend EK en een volledig mislukt toernooi, tussen nationale vrolijkheid en collectief chagrijn.

,,We komen tot de achtste finale’’, zong pseudo-volkszanger Max Verstand van de satirische website De Speld voor het EK nog, met een knipoog, ter illustratie van het levende sentiment op dat moment. Inmiddels is het optimisme in Nederland flink gegroeid na drie overwinningen in de groepsfase, en ligt er een ogenschijnlijk ideale route naar een plek bij de laatste vier.

Maar juist de horde in Boedapest wordt daarin allesbepalend. Winst betekent dat Oranje nog minimaal zeven dagen in het toernooi zit, sowieso tot een week voor de finale op Wembley. Bovendien is met het bereiken van de kwartfinale - in elk geval gevoelsmatig - aan de sportieve minimumeis voldaan.

Zeker, ook bij een mogelijke kwartfinale in Bakoe mag van het Nederlands elftal daarna een overwinning verwacht worden, tegen Wales of Denemarken. Maar mentaal wordt het eerste knock-outduel met Tsjechië het zwaarst én het meest verraderlijk. ‘In het toernooi groeien’ is er vanaf nu niet meer bij. Alleen winnen telt.

Uitverkocht

Het decor in Boedapest past prima bij de bredere context van de wedstrijd. Na drie groepsduels in Amsterdam begint het EK nu pas echt, in een historische stad in het hart van Europa, en in een stadion dat met 67.000 toeschouwers straks volledig is uitverkocht.

Grofweg tienduizend Oranjefans worden verwacht bij de wedstrijd, afgereisd via alle denkbare routes. Een bekende oranje supportersbus, de Engelse dubbeldekker, werd speciaal naar Hongarije vervoerd. Een Oranjemars vertrekt zondagmiddag vanaf het beroemde Heldenplein naar de Puskás Aréna. Het kabaal van volle tribunes zal, na anderhalf jaar coronatijd, oorverdovend klinken.

Daarbij is de naam van de omstreden president Viktor Orbán onvermijdelijk dezer dagen. Omdat juist hij de man was die het stadion in Boedapest volledig toegankelijk maakte voor publiek, feilloos aanvoelend hoe voetbal een katalysator kan zijn voor populariteit onder het volk. Om Hongarije binnen te komen heb je als voetbaltoerist een coronatest nodig en je dient allerlei administratieve obstakels te omzeilen, maar eenmaal binnen lonkt een feest zonder beperkingen.

Maar bovenal roept Orbán in West-Europa grote weerstand op. In tal van steden klinkt protest tegen de onlangs aangenomen nationale wet die voorlichting over homoseksualiteit voortaan verbiedt op alle Hongaarse scholen. Het krioelt van de regenboogvlaggen en regenbooguitingen, als symbool van steun aan de lhbti-gemeenschap.

Premier Mark Rutte sprak zich deze week al scherp uit over de toekomst van Hongarije binnen de Europese Unie. Oranje-aanvoerder Georginio Wijnaldum draagt zondag een aanvoerdersband met de campagnetekst ‘One Love’. Veel Nederlandse fans namen speldjes en vlaggen mee naar Boedapest, en een klein legertje BN’ers deed er de laatste dagen alles aan om in beeld te komen, fanatiek meeliftend op het wijdverspreide protest.

Voetbalstad

Je zou haast vergeten dat Boedapest óók een historische voetbalstad is. Vanuit Nederlands perspectief dankzij het legendarische stiftballetje van Rob de Wit in 1985, destijds in het oude Népstadion. Een gare oude betonbak waarin het Nederlands elftal ook in 2011 en 2012 nog twee interlands speelde tegen Hongarije, die beide eenvoudig werden gewonnen.

De huidige Puskás Aréna staat op vrijwel dezelfde plek, al is het veld bij de nieuwbouw een kwartslag gedraaid. Het hypermoderne stadion is - uiteraard - vernoemd naar Ferenc Puskás, de beroemdste Hongaarse voetballer ooit. Het lichaam van de in 2006 overleden wereldster ligt begraven in de imposante Sint-Stefanusbasiliek, nog altijd een bedevaartsplek voor Hongaarse voetbalfans.

Liefhebbers van voetbalcultuur kunnen sowieso hun hart ophalen in de stad, die tal van stadions telt. Ferencváros, Honvéd, Újpest, Vasas, MTK Boedapest: aan historische clubs geen gebrek, al werden veel stadions in Hongarije recent nog gerenoveerd, mede dankzij voetbalfan Orbán en zijn regering.

De meeste Oranjefans zullen zich vermoedelijk beperken tot de officiële fanzone in het stadspark Városliget, waar een groot feest is opgetuigd met allerlei Nederlandse artiesten. In dat opzicht wordt Boedapest ook een plek om te koesteren, want vermoedelijk is het meteen de laatste keer tijdens dit EK. Bakoe is meer dan 4000 kilometer vliegen, terwijl de beperkingen in Azerbeidzjan een stuk scherper zullen zijn.

Of Nederlandse fans bij een eventuele halve finale Londen in mogen, is sowieso nog maar de vraag. Duitse supporters zijn komende dinsdag niet welkom bij het achtstefinaleduel met Engeland. De regering van premier Boris Johnson houdt de grenzen nog zoveel mogelijk gesloten, ook voor mensen met een vaccinatiebewijs of een pcr-test.

In de oude binnenstad van het snikhete Boedapest daarentegen zal het dit weekeinde krioelen van de voetbaltoeristen, onder wie ook duizenden Tsjechen, die naar verwachting in de meerderheid zullen zijn in de Puskás Aréna. Ook veel Hongaren kochten een kaartje, destijds nog met de stille hoop dat hun land - als beste nummer 3 - een stunt zou uithalen. In de straten van Boedapest struikel je over de kraampjes en winkeltjes met EK- en voetbalsouvenirs.

Het gevoel van een groot eindtoernooi zal dan ook nergens zo leven als hier, maar met een duidelijke kanttekening: het kan zo weer voorbij zijn.