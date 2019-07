'In de kern is Telstar net Bayern’

Door Nik Kok



Het was in de rust van de eerste oefenwedstrijd toen er een man in de wc van de kleedkamer van Telstar stond te plassen. ,,De materiaalman vroeg wat hij aan het doen was. ‘Ik ben aan het plassen, zei de man. Weet jij een andere wc dan?’” De verbazing staat nog steeds af te lezen op het hoofd van de nieuwe trainer van Telstar, die na FC Barcelona, Bayern München, Arsenal en VfL Wolfsburg is beland bij eerstedivisieclub Telstar.



Andries Jonker leeft nu in een andere wereld. ,,Maar de sfeer is prachtig”, aldus de oefenmeester, die tegelijkertijd zegt dat iedereen er keihard moet werken om niet weer tussen ‘met alle respect’ Dordrecht en Helmond Sport te eindigen. ,,We moeten proberen daar weg te komen. Telstar is de laatste tien jaar acht keer op plek 14 of lager geëindigd. Als je één keer in de tien jaar een goed seizoen draait, is dat wat weinig.”