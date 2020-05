In de trein naast Michael van Praag? Alsjeblieft niet

Dat je vroeger ’s ochtends de trein naar school wilde nemen en op het perron al iemand zag staan die vast en zeker exact dezelfde route zou gaan afleggen. Dat je dan zo onopvallend mogelijk van pilaar naar abri schoof om maar te voorkomen dat je in dezelfde coupé met die persoon zou komen te zitten. En dan op de valreep toch nog ontdekt worden om uiteindelijk twintig minuten pal naast iemand te zitten waar je geen trek in had. Twintig minuten die aanvoelden als uren.



Dat tijdsgevoel had ik in december toen Michael van Praag het woord nam op een informele bijeenkomst in Zeist. Van Praag was net afgezwaaid als voorzitter van de KNVB en vond het een mooi moment om de microfoon te grijpen. Hij riep de journalistiek tot de verantwoording. Een telefoontje om iets te checken, hij had het al jaren niet meer gekregen.