In deze drie koppeltjes heeft Ronald Koeman veel vertrouwen bij Oranje

Ronald Koeman is niet blij met opmerking Tete en twijfelt over verdedigen­de kwalitei­ten Frimpong

Ronald Koeman is vol vertrouwen in aanloop naar het eerste EK-kwalificatieduel met Frankrijk. De 59-jarige bondscoach stelt in de persconferentie dat de Fransen een geduchte tegenstander zijn. ,,Maar we kunnen zeker winnen.”