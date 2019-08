In hoeverre ettert de dreun van ‘Zrinjski’ na bij FC Utrecht?

Door Tim Reedijk



Eén voor één meldden de gebogen koppies zich gisteren bij de gate op het minimalistische vliegveld van Mostar. Het is de dag na de pijnlijke en bovendien onnodige uitschakeling in de tweede voorronde van de Europa League tegen Zrinjski, dat na verlenging met 2-1 won na een gelijkspel (1-1) in Stadion Galgenwaard. Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht slaakte een zucht die van ver kwam. Een van teleurstelling, misschien wel verbijstering.



Meegereisde businessleden hadden gehoopt in de polonaise de charter in te gaan die van Mostar naar Weeze vloog. Nu werd het vooral nabeschouwen met één centrale, beklijvende vraag: hoe kón dit? Langzaamaan daalt het besef in dat FC Utrecht het écht heeft laten liggen en donderdagavond niet bij machte bleek om een modale Bosnische club de wil op te leggen.



Nog vóór de start van het eredivisieseizoen heeft FC Utrecht een gigantische dreun gekregen die een ruime voldoende scoort op de schaal van Differdange. De klap van de Luxemburgse dwerg destijds was harder, pijnlijker ook. Maar de verbazing over hoe het toch in godsnaam mogelijk is dat FC Utrecht geen ronde verder is gekomen, is vergelijkbaar. De vraag is altijd in hoeverre zoiets nadreunt; immers wacht morgen alweer de competitiestart uit bij ADO Den Haag (16.45 uur).