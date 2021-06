In huize-De Boer sneuvelden de bloempotten: ‘En ook de garagedeur was uitgedeukt’

Danique wil met Brighton de Engelse top bestormen en geniet voorlopig even van familie en vrienden in Olst

3 juni Ze had contacten met andere clubs uit Engeland en zelfs weer Nederland, maar Danique Kerkdijk verlengde haar contract bij Brighton and Hove Albion alsnog met één jaar en gaat haar derde seizoen in. ,,Het gevoel is goed, de faciliteiten en ambities van de club ook. Dus waarom weggaan?’’